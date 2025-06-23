https://1prime.ru/20250623/putin-858802617.html

Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле

Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле - 23.06.2025, ПРАЙМ

Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле

Глава государства Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T12:39+0300

2025-06-23T12:39+0300

2025-06-23T12:59+0300

политика

россия

иран

кремль

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Президент России заявил, что позиция Москвы в отношении обострения ситуации вокруг Ирана и Израиля хорошо известна, она отражена в заявлении МИД РФ."Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована министерством иностранных дел от имени России. И Вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете безопасности Организации Объединенных Наций", - отметил российский лидер в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:Глава МИД Ирана прибыл в Москву вечером 22 июня. Агентство IRNA сообщало, что Аракчи проведет в Москве переговоры с президентом и другими высокопоставленными официальными лицами РФ о развитии ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов США и Израиля по Ирану.

https://1prime.ru/20250623/peskov-858802303.html

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россия, иран, кремль