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Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле
Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле - 23.06.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле
Глава государства Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T12:39+0300
2025-06-23T12:39+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Президент России заявил, что позиция Москвы в отношении обострения ситуации вокруг Ирана и Израиля хорошо известна, она отражена в заявлении МИД РФ."Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована министерством иностранных дел от имени России. И Вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете безопасности Организации Объединенных Наций", - отметил российский лидер в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:Глава МИД Ирана прибыл в Москву вечером 22 июня. Агентство IRNA сообщало, что Аракчи проведет в Москве переговоры с президентом и другими высокопоставленными официальными лицами РФ о развитии ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов США и Израиля по Ирану.
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россия, иран, кремль
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Кремль
Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле
Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Кремле
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Президент России заявил, что позиция Москвы в отношении обострения ситуации вокруг Ирана и Израиля хорошо известна, она отражена в заявлении МИД РФ.
"Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована министерством иностранных дел от имени России. И Вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете безопасности Организации Объединенных Наций", - отметил российский лидер в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:
- Неспровоцированная агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий;
- Россия предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу;
- Визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Россию позволит обсудить и подумать над тем, как можно выйти из сложившейся ситуации на Ближнем Востоке;
- Глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран благодарен Москве за осуждение действий Израиля и США в отношении Ирана;
- Напряженность на Ближнем Востоке растет из-за нападения Израиля и США на исламскую республику;
- Российский лидер передал руководству Ирана наилучшие пожелания.
Глава МИД Ирана прибыл в Москву вечером 22 июня. Агентство IRNA сообщало, что Аракчи проведет в Москве переговоры с президентом и другими высокопоставленными официальными лицами РФ о развитии ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов США и Израиля по Ирану.
В Кремле прокомментировали встречу Путина с главой МИД Ирана