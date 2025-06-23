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Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле
Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле - 23.06.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле
Глава государства Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T12:39+0300
2025-06-23T12:59+0300
политика
россия
иран
кремль
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Президент России заявил, что позиция Москвы в отношении обострения ситуации вокруг Ирана и Израиля хорошо известна, она отражена в заявлении МИД РФ.&quot;Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована министерством иностранных дел от имени России. И Вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете безопасности Организации Объединенных Наций&quot;, - отметил российский лидер в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:Глава МИД Ирана прибыл в Москву вечером 22 июня. Агентство IRNA сообщало, что Аракчи проведет в Москве переговоры с президентом и другими высокопоставленными официальными лицами РФ о развитии ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов США и Израиля по Ирану.
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россия, иран, кремль
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Кремль
12:39 23.06.2025 (обновлено: 12:59 23.06.2025)
 
Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле

Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Кремле

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана и послом Ирана
Президент Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана и послом Ирана
© POOL
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Президент России заявил, что позиция Москвы в отношении обострения ситуации вокруг Ирана и Израиля хорошо известна, она отражена в заявлении МИД РФ.

"Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована министерством иностранных дел от имени России. И Вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете безопасности Организации Объединенных Наций", - отметил российский лидер в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:

  • Неспровоцированная агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий;
  • Россия предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу;
  • Визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Россию позволит обсудить и подумать над тем, как можно выйти из сложившейся ситуации на Ближнем Востоке;
  • Глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран благодарен Москве за осуждение действий Израиля и США в отношении Ирана;
  • Напряженность на Ближнем Востоке растет из-за нападения Израиля и США на исламскую республику;
  • Российский лидер передал руководству Ирана наилучшие пожелания.
Глава МИД Ирана прибыл в Москву вечером 22 июня. Агентство IRNA сообщало, что Аракчи проведет в Москве переговоры с президентом и другими высокопоставленными официальными лицами РФ о развитии ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов США и Израиля по Ирану.
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