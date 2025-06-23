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Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - 23.06.2025, ПРАЙМ

Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед ас-Судани обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в связи с израильской операцией против... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T13:07+0300

2025-06-23T13:07+0300

2025-06-23T13:07+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед ас-Судани обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в связи с израильской операцией против Ирана, а также ударом США. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля. "Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в связи с израильской силовой операцией против Ирана, а также нанесенным США ракетно-авиационным ударом по иранским ядерным объектам. С обеих сторон отмечалось, что эти действия, грубо нарушившие Устав ООН и другие нормы международного права, чреваты крайне опасными и непредсказуемыми последствиями для стабильности региона и всей системы глобальной безопасности", - говорится в сообщении.Глава государства и премьер Ирака в связи с Ближним Востоком высказали озабоченность рисками для энергорынков, акцентировав важность контактов в "ОПЕК+".

https://1prime.ru/20250623/putin-858802617.html

ближний восток

иран

сша

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россия, ближний восток, иран, сша, владимир путин, оон