https://1prime.ru/20250623/putin-858809018.html
Путин в Кремле встретился с выпускниками военных вузов
Путин в Кремле встретился с выпускниками военных вузов - 23.06.2025, ПРАЙМ
Путин в Кремле встретился с выпускниками военных вузов
Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T15:08+0300
2025-06-23T15:08+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. По словам главы государства, Россия сегодня сражается за свое будущее."Сегодня мы так же сражаемся за наше будущее", - сказал глава государства на встрече с выпускниками военных вузов.Главные заявления президента - в материале агентства ПРАЙМ:"Нас не может не беспокоить и то, что ряд западных политиков продолжают вынашивать планы нанесения России стратегического поражения, никак их история ничему не учит", - отметил российский лидер.Глава государства также заметил, что российские власти будут уделять особое внимание развитию ядерной триады. Он добавил, что "Орешник" очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Во встрече принимают участие более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
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россия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин в Кремле встретился с выпускниками военных вузов
Путин встретился в Кремле с выпускниками вузов силовых и военных ведомств
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
По словам главы государства, Россия сегодня сражается за свое будущее.
"Сегодня мы так же сражаемся за наше будущее", - сказал глава государства на встрече с выпускниками военных вузов.
Главные заявления президента - в материале агентства ПРАЙМ:
- Участники специальной военной операции являются прямыми наследниками всех защитников Отечества;
- Путин назвал повышение боеспособности российской армии актуальной задачей;
- враги России продолжают направлять оружие Украине, как участники конфликта;
- На Западе придумали страшилку о якобы возможном "вторжении России в Европу" и повторяют ее из года в год, чтобы обманывать собственный народ и вытаскивать из него деньги;
- На Западе некоторые политики вынашивают планы нанести России стратегическое поражение, история их ничему не учит.
"Нас не может не беспокоить и то, что ряд западных политиков продолжают вынашивать планы нанесения России стратегического поражения, никак их история ничему не учит", - отметил российский лидер.
Глава государства также заметил, что российские власти будут уделять особое внимание развитию ядерной триады. Он добавил, что "Орешник" очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.
Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Во встрече принимают участие более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
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