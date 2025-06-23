https://1prime.ru/20250623/putin-858809018.html

Путин в Кремле встретился с выпускниками военных вузов

Путин в Кремле встретился с выпускниками военных вузов - 23.06.2025, ПРАЙМ

Путин в Кремле встретился с выпускниками военных вузов

Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T15:08+0300

2025-06-23T15:08+0300

2025-06-23T15:20+0300

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками вузов силовых и военных ведомств в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. По словам главы государства, Россия сегодня сражается за свое будущее."Сегодня мы так же сражаемся за наше будущее", - сказал глава государства на встрече с выпускниками военных вузов.Главные заявления президента - в материале агентства ПРАЙМ:"Нас не может не беспокоить и то, что ряд западных политиков продолжают вынашивать планы нанесения России стратегического поражения, никак их история ничему не учит", - отметил российский лидер.Глава государства также заметил, что российские власти будут уделять особое внимание развитию ядерной триады. Он добавил, что "Орешник" очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Во встрече принимают участие более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.

https://1prime.ru/20250623/putin-858802617.html

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россия, владимир путин