https://1prime.ru/20250623/putin-858811017.html
Путин оценил объем товарооборота с Мали
Путин оценил объем товарооборота с Мали - 23.06.2025, ПРАЙМ
Путин оценил объем товарооборота с Мали
Объем товарооборота России и Мали скромный, но есть тенденции к росту. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в рамках встречи с президентом переходного | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T16:05+0300
2025-06-23T16:05+0300
2025-06-23T16:08+0300
россия
мали
экономика
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Объем товарооборота России и Мали скромный, но есть тенденции к росту. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в рамках встречи с президентом переходного периода республики Ассими Гойтой."Мы поддерживаем отношения по всем направлениям. К сожалению, пока объем товарооборота является весьма скромным, но, во-первых, он имеет хорошую тенденцию к росту, а во-вторых, что важно, есть хорошие направления для перспективы сотрудничества", - заметил Путин.Российский лидер также заявил, что две страны поддерживают добрые и доверительные отношения."Между нашими странами на протяжении многих лет поддерживаются добрые и доверительные отношения. Мы заключили дипломатические отношения 65 лет назад и все эти годы продолжали сотрудничатьЛидер Мали в понедельник прибыл в Кремль для переговоров с Путиным.В Кремле в свою очередь отметили, что Россия и Мали имеют значительный потенциал взаимодействия в геологоразведке, энергетике, сельском хозяйстве. У Россия и Мали наблюдается позитивная динамика в торгово-экономической кооперации.
https://1prime.ru/20240926/resurs-851799594.html
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россия, мали
Путин оценил объем товарооборота с Мали
Путин заявил о тенденции к росту товарооборота с Мали
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Объем товарооборота России и Мали скромный, но есть тенденции к росту. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в рамках встречи с президентом переходного периода республики Ассими Гойтой.
"Мы поддерживаем отношения по всем направлениям. К сожалению, пока объем товарооборота является весьма скромным, но, во-первых, он имеет хорошую тенденцию к росту, а во-вторых, что важно, есть хорошие направления для перспективы сотрудничества", - заметил Путин.
Российский лидер также заявил, что две страны поддерживают добрые и доверительные отношения.
"Между нашими странами на протяжении многих лет поддерживаются добрые и доверительные отношения. Мы заключили дипломатические отношения 65 лет назад и все эти годы продолжали сотрудничать
Лидер Мали в понедельник прибыл в Кремль для переговоров с Путиным.
В Кремле в свою очередь отметили, что Россия и Мали имеют значительный потенциал взаимодействия в геологоразведке, энергетике, сельском хозяйстве. У Россия и Мали наблюдается позитивная динамика в торгово-экономической кооперации.
Мали заинтересовалась сотрудничеством с Россией по добыче одного ресурса