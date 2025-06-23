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В Раде назвали вероятную дату смены премьера Украины

В Раде назвали вероятную дату смены премьера Украины - 23.06.2025, ПРАЙМ

В Раде назвали вероятную дату смены премьера Украины

Замена премьера Украины и переформатирование кабмина вероятнее всего произойдет в середине июля, считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T10:12+0300

2025-06-23T10:12+0300

2025-06-23T10:12+0300

политика

общество

украина

денис шмыгаль

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Замена премьера Украины и переформатирование кабмина вероятнее всего произойдет в середине июля, считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Железняк 16 июня сообщил, что офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. "Самая вероятная дата замены премьера Шмыгаля на Свириденко и переформатирование правительства - 15 июля 2025. Здесь скажу, что это по состоянию на сейчас. Еще за 3-и недели все может измениться", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Украинские СМИ летом 2024 года писали о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера из-за негативной реакции общественности на работу кабмина и отсутствия "драйва" в его отношениях с Зеленским. Издание "Украинская правда" 3 июня 2024 года сообщало, что Зеленский "устал" от премьера Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Украинское издание "Страна" 29 июня 2024 года писало, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену Шмыгаля, в качестве кандидата рассматривалась Свириденко.

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общество , украина, денис шмыгаль, владимир зеленский