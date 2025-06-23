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В Раде назвали вероятную дату смены премьера Украины - 23.06.2025, ПРАЙМ
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В Раде назвали вероятную дату смены премьера Украины
В Раде назвали вероятную дату смены премьера Украины - 23.06.2025, ПРАЙМ
В Раде назвали вероятную дату смены премьера Украины
Замена премьера Украины и переформатирование кабмина вероятнее всего произойдет в середине июля, считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T10:12+0300
2025-06-23T10:12+0300
политика
общество
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Замена премьера Украины и переформатирование кабмина вероятнее всего произойдет в середине июля, считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Железняк 16 июня сообщил, что офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. "Самая вероятная дата замены премьера Шмыгаля на Свириденко и переформатирование правительства - 15 июля 2025. Здесь скажу, что это по состоянию на сейчас. Еще за 3-и недели все может измениться", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Украинские СМИ летом 2024 года писали о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера из-за негативной реакции общественности на работу кабмина и отсутствия "драйва" в его отношениях с Зеленским. Издание "Украинская правда" 3 июня 2024 года сообщало, что Зеленский "устал" от премьера Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Украинское издание "Страна" 29 июня 2024 года писало, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену Шмыгаля, в качестве кандидата рассматривалась Свириденко.
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общество , украина, денис шмыгаль, владимир зеленский
Политика, Общество , УКРАИНА, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
10:12 23.06.2025
 
В Раде назвали вероятную дату смены премьера Украины

В Раде считают, что замена премьера Украины может произойти в середине июля

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Замена премьера Украины и переформатирование кабмина вероятнее всего произойдет в середине июля, считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Железняк 16 июня сообщил, что офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"Самая вероятная дата замены премьера Шмыгаля на Свириденко и переформатирование правительства - 15 июля 2025. Здесь скажу, что это по состоянию на сейчас. Еще за 3-и недели все может измениться", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Украинские СМИ летом 2024 года писали о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера из-за негативной реакции общественности на работу кабмина и отсутствия "драйва" в его отношениях с Зеленским. Издание "Украинская правда" 3 июня 2024 года сообщало, что Зеленский "устал" от премьера Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Украинское издание "Страна" 29 июня 2024 года писало, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену Шмыгаля, в качестве кандидата рассматривалась Свириденко.
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ПолитикаОбществоУКРАИНАДенис ШмыгальВладимир Зеленский
 
 
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