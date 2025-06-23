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Развожаев прокомментировал позицию Зеленского по Крыму - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Развожаев прокомментировал позицию Зеленского по Крыму
Развожаев прокомментировал позицию Зеленского по Крыму - 23.06.2025, ПРАЙМ
Развожаев прокомментировал позицию Зеленского по Крыму
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Изменений в позиции по принадлежности Крыма и Севастополя от режима Владимира Зеленского ждать не приходится, он стал... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T07:29+0300
2025-06-23T07:29+0300
общество
экономика
россия
крым
севастополь
киев
михаил развожаев
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Изменений в позиции по принадлежности Крыма и Севастополя от режима Владимира Зеленского ждать не приходится, он стал заложником собственных ранее сделанных ошибок, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Ну, как оценивать? Достаточно много разных бредовых вещей генерирует практически в ежедневном режиме. Что-то ему, так сказать, помогает это делать, достаточно яркие, разнообразные заявления. Или КВНовский опыт, так сказать, выстреливает периодически. Серьезно к этому относиться нельзя, потому что для всего мира очевидно, что Крым – это территория России, и всегда был, и всегда будет. Другой вопрос, что режим киевский, который сегодня действует, никогда с этим не смирится, тоже надо понимать. Других заявлений, мы понимаем, что от них никогда не услышим. Покуда этот режим будет, они будут делать такие заявления. Они заложники собственных позиций и ошибок, которые были совершены ранее", - сказал Развожаев, комментируя позицию режима в Киеве по Крыму. Отвечая на вопрос, возможно ли договориться с нынешним украинским режимом о мире и на каких условиях, губернатор сказал, что все условия сформулированы руководством страны. "Все условия президентом (России Владимиром Путиным – ред.) сформулированы. Они в последний раз были переданы украинской делегации на переговорах в Стамбуле. Я так понимаю, что других условий не будет. И также, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, тоже понимаю, что этот режим подобные условия, скорее всего, принять не сможет. Просто в силу того, что сам себя загнал давно уже в угол", - добавил он. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступал информационным партнером форума.
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40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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общество , россия, крым, севастополь, киев, михаил развожаев, владимир путин, владимир зеленский, оон
Общество , Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Киев, Михаил Развожаев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ООН
07:29 23.06.2025
 
Развожаев прокомментировал позицию Зеленского по Крыму

Развожаев: изменений в позиции по Крыму от Зеленского ждать не приходится

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Изменений в позиции по принадлежности Крыма и Севастополя от режима Владимира Зеленского ждать не приходится, он стал заложником собственных ранее сделанных ошибок, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Ну, как оценивать? Достаточно много разных бредовых вещей генерирует практически в ежедневном режиме. Что-то ему, так сказать, помогает это делать, достаточно яркие, разнообразные заявления. Или КВНовский опыт, так сказать, выстреливает периодически. Серьезно к этому относиться нельзя, потому что для всего мира очевидно, что Крым – это территория России, и всегда был, и всегда будет. Другой вопрос, что режим киевский, который сегодня действует, никогда с этим не смирится, тоже надо понимать. Других заявлений, мы понимаем, что от них никогда не услышим. Покуда этот режим будет, они будут делать такие заявления. Они заложники собственных позиций и ошибок, которые были совершены ранее", - сказал Развожаев, комментируя позицию режима в Киеве по Крыму.
Отвечая на вопрос, возможно ли договориться с нынешним украинским режимом о мире и на каких условиях, губернатор сказал, что все условия сформулированы руководством страны.
"Все условия президентом (России Владимиром Путиным – ред.) сформулированы. Они в последний раз были переданы украинской делегации на переговорах в Стамбуле. Я так понимаю, что других условий не будет. И также, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, тоже понимаю, что этот режим подобные условия, скорее всего, принять не сможет. Просто в силу того, что сам себя загнал давно уже в угол", - добавил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступал информационным партнером форума.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯКРЫМСЕВАСТОПОЛЬКиевМихаил РазвожаевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийООН
 
 
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