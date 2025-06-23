https://1prime.ru/20250623/reuters-858811964.html

СМИ: США ожидают ответного удара от Ирана в ближайшие пару дней

СМИ: США ожидают ответного удара от Ирана в ближайшие пару дней - 23.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: США ожидают ответного удара от Ирана в ближайшие пару дней

США оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий и ожидают, что силовой ответ Тегерана может последовать в ближайшие день-два, передаёт в... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T16:45+0300

2025-06-23T16:45+0300

2025-06-23T16:45+0300

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ВАШИНГТОН, 23 июн – ПРАЙМ. США оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий и ожидают, что силовой ответ Тегерана может последовать в ближайшие день-два, передаёт в понедельник агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских должностных лиц. По словам одного из собеседников агентства, нападение может произойти уже "в ближайшие день-два". В то же время, как утверждают собеседники Reuters, Вашингтон по-прежнему заинтересован в дипломатическом урегулировании нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20250623/tramp-858810681.html

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