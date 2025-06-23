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СМИ: США ожидают ответного удара от Ирана в ближайшие пару дней - 23.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США ожидают ответного удара от Ирана в ближайшие пару дней
СМИ: США ожидают ответного удара от Ирана в ближайшие пару дней - 23.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: США ожидают ответного удара от Ирана в ближайшие пару дней
США оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий и ожидают, что силовой ответ Тегерана может последовать в ближайшие день-два, передаёт в... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T16:45+0300
2025-06-23T16:45+0300
политика
вашингтон
сша
иран
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ВАШИНГТОН, 23 июн – ПРАЙМ. США оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий и ожидают, что силовой ответ Тегерана может последовать в ближайшие день-два, передаёт в понедельник агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских должностных лиц. По словам одного из собеседников агентства, нападение может произойти уже "в ближайшие день-два". В то же время, как утверждают собеседники Reuters, Вашингтон по-прежнему заинтересован в дипломатическом урегулировании нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.
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вашингтон, сша, иран
Политика, ВАШИНГТОН, США, ИРАН
16:45 23.06.2025
 
СМИ: США ожидают ответного удара от Ирана в ближайшие пару дней

Reuters: США ожидают ответного удара от Ирана в ближайшие пару дней

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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ВАШИНГТОН, 23 июн – ПРАЙМ. США оценивают риск встречной атаки со стороны Ирана как высокий и ожидают, что силовой ответ Тегерана может последовать в ближайшие день-два, передаёт в понедельник агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских должностных лиц.
По словам одного из собеседников агентства, нападение может произойти уже "в ближайшие день-два". В то же время, как утверждают собеседники Reuters, Вашингтон по-прежнему заинтересован в дипломатическом урегулировании нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Трамп хочет мира на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом
15:50
 
ПолитикаВАШИНГТОНСШАИРАН
 
 
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