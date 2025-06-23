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СМИ: Иран за несколько часов предупредил США о предстоящих атаках - 23.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Иран за несколько часов предупредил США о предстоящих атаках
СМИ: Иран за несколько часов предупредил США о предстоящих атаках - 23.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Иран за несколько часов предупредил США о предстоящих атаках
Иран предупредил США о предстоящих атаках по военным объектам за несколько часов до их начала, задействовав для этих целей два дипломатических канала, передает... | 23.06.2025, ПРАЙМ
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сша
иран
катар
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ВАШИНГТОН, 23 июн – ПРАЙМ. Иран предупредил США о предстоящих атаках по военным объектам за несколько часов до их начала, задействовав для этих целей два дипломатических канала, передает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ближневосточном регионе. По его информации, помимо США, отдельно Тегеран проинформировал власти Катара, где находится одна из целей ударов иранских ракет. На фоне обострения обстановки президент США Дональд Трамп, как свидетельствует телеканал NBC, отслеживает возможные удары Ирана по американским базам не только в Катаре, но также в Ираке, Бахрейне и, возможно, других точках региона. "Он отслеживает всё", — заявил телеканалу один из представителей Белого дома на условиях анонимности.
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иран
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сша, иран, катар, дональд трамп, nbc
США, ИРАН, КАТАР, Дональд Трамп, NBC
21:13 23.06.2025 (обновлено: 21:29 23.06.2025)
 
СМИ: Иран за несколько часов предупредил США о предстоящих атаках

Reuters: Иран предупредил США о предстоящих атаках за несколько часов до их начала

© AFP / Atta KenareЗдание с антиамериканским лозунгом в Тегеране
Здание с антиамериканским лозунгом в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© AFP / Atta Kenare
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ВАШИНГТОН, 23 июн – ПРАЙМ. Иран предупредил США о предстоящих атаках по военным объектам за несколько часов до их начала, задействовав для этих целей два дипломатических канала, передает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ближневосточном регионе.
По его информации, помимо США, отдельно Тегеран проинформировал власти Катара, где находится одна из целей ударов иранских ракет.
На фоне обострения обстановки президент США Дональд Трамп, как свидетельствует телеканал NBC, отслеживает возможные удары Ирана по американским базам не только в Катаре, но также в Ираке, Бахрейне и, возможно, других точках региона.
"Он отслеживает всё", — заявил телеканалу один из представителей Белого дома на условиях анонимности.
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Иран начал операцию против американских баз в Катаре и Ираке
20:16
 
СШАИРАНКАТАРДональд ТрампNBC
 
 
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