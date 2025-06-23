https://1prime.ru/20250623/reuters-858820730.html
СМИ: Иран за несколько часов предупредил США о предстоящих атаках
СМИ: Иран за несколько часов предупредил США о предстоящих атаках - 23.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Иран за несколько часов предупредил США о предстоящих атаках
Иран предупредил США о предстоящих атаках по военным объектам за несколько часов до их начала, задействовав для этих целей два дипломатических канала, передает... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T21:13+0300
2025-06-23T21:13+0300
2025-06-23T21:29+0300
сша
иран
катар
дональд трамп
nbc
https://cdnn.1prime.ru/img/82892/89/828928920_0:0:4448:2503_1920x0_80_0_0_73dc9e960548084510c46a3e4b31b0ce.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июн – ПРАЙМ. Иран предупредил США о предстоящих атаках по военным объектам за несколько часов до их начала, задействовав для этих целей два дипломатических канала, передает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ближневосточном регионе. По его информации, помимо США, отдельно Тегеран проинформировал власти Катара, где находится одна из целей ударов иранских ракет. На фоне обострения обстановки президент США Дональд Трамп, как свидетельствует телеканал NBC, отслеживает возможные удары Ирана по американским базам не только в Катаре, но также в Ираке, Бахрейне и, возможно, других точках региона. "Он отслеживает всё", — заявил телеканалу один из представителей Белого дома на условиях анонимности.
https://1prime.ru/20250623/tasnim-858820119.html
сша
иран
катар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82892/89/828928920_0:0:3872:2904_1920x0_80_0_0_f6e92140e45dcf1f7da3349382bfe02e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иран, катар, дональд трамп, nbc
США, ИРАН, КАТАР, Дональд Трамп, NBC
СМИ: Иран за несколько часов предупредил США о предстоящих атаках
Reuters: Иран предупредил США о предстоящих атаках за несколько часов до их начала
ВАШИНГТОН, 23 июн – ПРАЙМ. Иран предупредил США о предстоящих атаках по военным объектам за несколько часов до их начала, задействовав для этих целей два дипломатических канала, передает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ближневосточном регионе.
По его информации, помимо США, отдельно Тегеран проинформировал власти Катара, где находится одна из целей ударов иранских ракет.
На фоне обострения обстановки президент США Дональд Трамп, как свидетельствует телеканал NBC, отслеживает возможные удары Ирана по американским базам не только в Катаре, но также в Ираке, Бахрейне и, возможно, других точках региона.
"Он отслеживает всё", — заявил телеканалу один из представителей Белого дома на условиях анонимности.
Иран начал операцию против американских баз в Катаре и Ираке