https://1prime.ru/20250623/reuters-858820730.html

СМИ: Иран за несколько часов предупредил США о предстоящих атаках

СМИ: Иран за несколько часов предупредил США о предстоящих атаках - 23.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Иран за несколько часов предупредил США о предстоящих атаках

Иран предупредил США о предстоящих атаках по военным объектам за несколько часов до их начала, задействовав для этих целей два дипломатических канала, передает... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T21:13+0300

2025-06-23T21:13+0300

2025-06-23T21:29+0300

сша

иран

катар

дональд трамп

nbc

https://cdnn.1prime.ru/img/82892/89/828928920_0:0:4448:2503_1920x0_80_0_0_73dc9e960548084510c46a3e4b31b0ce.jpg

ВАШИНГТОН, 23 июн – ПРАЙМ. Иран предупредил США о предстоящих атаках по военным объектам за несколько часов до их начала, задействовав для этих целей два дипломатических канала, передает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ближневосточном регионе. По его информации, помимо США, отдельно Тегеран проинформировал власти Катара, где находится одна из целей ударов иранских ракет. На фоне обострения обстановки президент США Дональд Трамп, как свидетельствует телеканал NBC, отслеживает возможные удары Ирана по американским базам не только в Катаре, но также в Ираке, Бахрейне и, возможно, других точках региона. "Он отслеживает всё", — заявил телеканалу один из представителей Белого дома на условиях анонимности.

https://1prime.ru/20250623/tasnim-858820119.html

сша

иран

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, иран, катар, дональд трамп, nbc