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"Росэнергоатом" назвал сроки начала строительства новой Приморской АЭС
"Росэнергоатом" назвал сроки начала строительства новой Приморской АЭС - 23.06.2025, ПРАЙМ
"Росэнергоатом" назвал сроки начала строительства новой Приморской АЭС
Начало строительства новой Приморской АЭС в России запланировано на декабрь 2027 года, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T15:27+0300
2025-06-23T15:27+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Начало строительства новой Приморской АЭС в России запланировано на декабрь 2027 года, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома"). Решение об ускоренном, до 2035 года, вводе Приморской АЭС в эксплуатацию принято во исполнение поручения президента РФ в части опережающего развития Дальневосточного федерального округа, отмечается в Telegram-канала "Росэнергоатома". "Заливка первого бетона запланирована на декабрь 2027 года, сдача в эксплуатацию первого блока - 2033 год, второго - 2035 год", - говорится в сообщении.
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Энергетика, РОССИЯ, Росэнергоатом, Росатом
"Росэнергоатом" назвал сроки начала строительства новой Приморской АЭС
"Росэнергоатом": начало строительства Приморской АЭС запланировано на декабрь 2027 года
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Начало строительства новой Приморской АЭС в России запланировано на декабрь 2027 года, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома").
Решение об ускоренном, до 2035 года, вводе Приморской АЭС в эксплуатацию принято во исполнение поручения президента РФ в части опережающего развития Дальневосточного федерального округа, отмечается в Telegram-канала "Росэнергоатома".
"Заливка первого бетона запланирована на декабрь 2027 года, сдача в эксплуатацию первого блока - 2033 год, второго - 2035 год", - говорится в сообщении.
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