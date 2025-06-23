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Межгосударственные отношения России и Мали

Межгосударственные отношения России и Мали - 23.06.2025, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Мали

Президент России Владимир Путин встретится в понедельник с президентом переходного периода Мали генералом Ассими Гоитой. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T00:33+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится в понедельник с президентом переходного периода Мали генералом Ассими Гоитой. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Мали. Дипломатические отношения между СССР и Республикой Мали установлены 14 октября 1960 года. 16 января 1992 года Мали признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника и продолжателя СССР. До 1991 года СССР оказывал значительное содействие в становлении независимого малийского государства практически во всех жизненно важных сферах. Было подписано свыше 30 межправительственных соглашений. При содействии СССР в Мали были проведены масштабные геологоразведочные работы, построены цементный завод, стадион в Бамако на 25 тысяч мест, учебный центр профтехобразования, госпиталь имени Габриеля Туре, освоено около девяти тысяч гектаров новых земель под рисоводство, создано Национальное общество разведки и эксплуатации природных ресурсов Мали, золотодобывающее предприятие "Калана", построен аэродром в городе Гао. Безвозмездно были построены шесть учебных заведений, включая Сельскохозяйственный политехнический институт, Высшую административную школу, медицинское училище и ряд других объектов. Важная сфера двустороннего сотрудничества – культура. В конце 1960-х годов лингвистическая экспедиция Академии наук СССР, возглавляемая известным африканистом-этнографом, членом-корреспондентом АН СССР Дмитрием Ольдерогге, оказала помощь в разработке письменности местных народов. В 1960-1980-х годах СССР активно помогал стране в подготовке национальных кадров. В СССР/России получили высшее образование свыше 10 тысяч малийцев. Более пяти тысяч граждан этой страны изучали русский язык на курсах Советского культурного центра в Бамако. В Мали работали тысячи советских преподавателей, врачей, других специалистов. Осуществлялось военно-техническое сотрудничество: в Мали были поставлены истребители МиГ-21 и вертолеты марки Ми. С распадом СССР в двусторонних связях с Мали наступил спад. Однако в последние годы российско-малийские связи вновь обрели позитивную динамику. Развивается политический диалог, активизировалось межпарламентское сотрудничество. Ведется работа по обновлению договорно-правовой базы двусторонних отношений. 23-24 октября 2019 года малийская делегация во главе с президентом Ибрагимом Кейтой приняла участие в экономическом форуме и саммите "Россия – Африка". 24 октября состоялась краткая беседа президента России Владимира Путина с президентом Мали Ибрагимом Кейтой. 10 августа и 4 октября 2022 года, 14 июня 2023 года состоялись телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой. 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге состоялся второй саммит "Россия – Африка", в работе которого принял участие президент переходного периода Мали Ассими Гоита. 29 июля президент России Владимир Путин провел встречу с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой. 30 июля глава Российского государства и участники саммита "Россия – Африка", в том числе Ассими Гоита, посетили Кронштадт, где прошел Главный военно-морской парад. 15 августа, 10 сентября, 10 октября 2023 года и 27 марта 2024 года состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой. Главы внешнеполитического ведомства Мали неоднократно посещали Россию с рабочими визитами. В сентябре 2014 года по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москву посетил министр иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества Республики Мали Абдулай Диоп. В июне 2019 года состоялся визит главы МИД Мали Тибиле Драме. В ноябре 2021 года Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулай Диоп. Очередной визит главы внешнеполитического ведомства Мали состоялся в мае 2022 года. Главы МИД России и Мали Сергей Лавров и Абдулай Диоп также встречались 24 сентября 2021 года и 23 сентября 2022 года "на полях" 76-й и 77-й сессий ГА ООН в Нью-Йорке (США). 7 февраля 2023 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Мали с первым в истории российско-малийских отношений визитом такого уровня. В Бамако глава российского внешнеполитического ведомства был принят президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой и провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулаем Диопом. 6 марта 2023 года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился с премьер-министром Мали Шогелем Майга. Переговоры прошли в Катаре в кулуарах Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран. (РИА Новости, 6 марта 2023 года, 13:16) 21 сентября 2023 года "на полях" общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулаем Диопом. "На полях" 19-го саммита Движения неприсоединения, проходившего 19-20 января 2024 года в столице Уганды Кампале, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулаем Диопом. 28 февраля 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулаем Диопом, находившимся в Москве с рабочим визитом. 26 сентября Сергей Лавров встретился с Абдулаем Диопом в Нью-Йорке "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 9 ноября главы внешнеполитических ведомств РФ и Мали провели встречу "на полях" первой министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка" в Сочи. 3 апреля 2025 года состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулаем Диопом "на полях" консультаций "Россия – Конфедерация государств Сахеля" в Москве. Развивается межпарламентское сотрудничество. Малийские законодатели принимали участие в 137-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге, в Международном форуме "Развитие парламентаризма" в июле 2019 года в Москве, в Ялтинском международном экономическом форуме в 2019 году в Крыму. 19-20 марта 2023 года председатель Национального переходного совета Республики Мали Малик Дьяо принял участие во второй Международной парламентской конференции "Россия – Африка" в Москве. В ходе визита состоялись встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Налаживается межправительственный диалог. 29 ноября 2024 года заместитель председателя правительства РФ Александр Новак по поручению президента России посетил Мали. Поездка Александра Новака стала первым визитом заместителя председателя правительства России в эту страну. В ходе визита Александр Новак встретился с премьер-министром переходного периода Республики Мали Абдулаем Майгой и министрами правительства страны, а также провел переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой. Россия оказывает содействие в повышении боеготовности малийской армии, оснащении ее боевой техникой и вооружением. Военное и военно-техническое сотрудничество России и Мали осуществляется на основе ряда двусторонних соглашений. В России прошла обучение значительная часть малийского офицерского корпуса. Осуществляется подготовка кадров силовых структур и на базе учебных заведений МВД России. Министры обороны Мали неоднократно посещали Москву. В 2019 году военно-технический форум "Армия-2019" посетил министр обороны Мали дивизионный генерал Ибрахим Дахиру. По итогам встречи с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу было подписано межправсоглашение о военном сотрудничестве. В августе 2021 года "на полях" военно-технического форума "Армия-2021" состоялись переговоры заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина и министра обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковника Садио Камара. В августе 2022 года министр обороны Республики Мали полковник Садио Камара принял участие в Московской конференции по международной безопасности. https://old.mil.ru/mcis/appearance.htm "На полях" конференции прошли переговоры Садио Камара с заместителем главы минобороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым. В июле 2023 года "на полях" второго саммита "Россия – Африка" заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с министром обороны и по делам ветеранов Мали полковником Садио Камарой. В августе 2024 года министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках международного военно-технического форума "Армия-2024" провел двустороннюю встречу с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камарой. В мае 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов вновь провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали корпусным генералом Садио Камарой. Состоялись ответные визиты представителей министерства обороны РФ. В июне 2024 года заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров во время визита в Мали встретился с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой, а также с руководителем оборонного ведомства Мали Садио Камарой. В марте 2025 года заместитель министра обороны РФ, генерал армии Юнус-Бек Евкуров вновь посетил Мали с рабочим визитом. В ходе визита российскую делегацию принял президент переходного периода Мали Ассими Гоита. Состоялись переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камарой. В ноябре 2021 года Россия передала Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. В августе 2022 года сообщалось, что страна получила несколько военных самолетов и вертолетов от России: истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA C-295. Вместе с вертолетами Мали также был поставлен комплект вооружения и боеприпасов. В феврале 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Ларов анонсировал дополнительные поставки военной техники Мали. Посол РФ в Бамако Игорь Громыко сообщал, что российская военная техника, переданная Мали, будет использована для борьбы с террористическими организациями в этой стране. Ранее Россия поставила Мали автоматы Калашникова, пулеметы и боеприпасы к ним в рамках заключенного в сентябре 2012 года контракта. После выхода в январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигера и Мали из регионального блока ЭКОВАС и подписании в июле того же года президентами трех стран хартии, учреждающей конфедерацию Альянса государств Сахеля, оказание Россией поддержки Мали в укреплении контртеррористических возможностей и повышении боеспособности национальных вооруженных сил продолжилось в рамках нового сообщества. РФ направляет военных специалистов и оборудование, осуществляется подготовка кадров для Вооруженных сил Мали. В декабре 2003 года Россия полностью списала госдолг Мали в размере 124 миллиона долларов. По данным директора департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития России Павла Калмычека, по итогам 2024 года объем взаимной торговли двух стран увеличился в 27 раз. Как заявил министр торговли и промышленности Мали Мусса Алассан Диалло, на данный момент годовой товарооборот между Республикой Мали и Россией составляет почти 1,5 миллиарда франков КФА (около, 2,35 миллиона долларов). Для расширения двустороннего торгово-экономического взаимодействия в июле 2023 года "на полях" второго саммита "Россия – Африка" министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулай Диоп подписали Меморандум о взаимодействии между министерством экономического развития России и министерством промышленности и торговли Мали. В документе декларировалось создание рабочей группы, которая займется проработкой совместных проектов в различных сферах экономики – в сфере использования природных ресурсов, в энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, информационных технологиях и др. Первое заседание российско-малийской рабочей группы по экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству состоялось в апреле 2025 года. В вопросах энергетики важным стратегическим партнером Мали является Государственная корпорация "Росатом". С марта 2023 года стартовал совместный проект по добыче лития в регионе Сикасо, где 75% активов приобрело дочернее предприятие "Росатома". В мае 2024 года "дочка" "Росатома" – компания "НоваВинд" – начала строительство крупнейшей в Западной Африке солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт, которая будет охватывать территорию площадью 314 гектаров в коммуне Сананкоробе, на юго-западе Мали, недалеко от столицы страны Бамако. Глава МИД Мали Абдулай Диоп отметил, что Бамако также планирует строить АЭС, которая в среднесрочной перспективе могла бы обеспечить автономность производства энергии и удовлетворить потребности малийской экономики и малийского населения. В июле 2024 года делегация госкорпорации "Росатом" посетила Республику Мали. Делегацию принял президент переходного периода Мали Ассими Гоита. Состоялись переговоры с министерской делегацией Республики Мали во главе с министром экономики и финансов Алуссени Сану, в частности о перспективе запуска стратегического проекта по сооружению в Мали АЭС российского дизайна малой мощности. По итогам переговоров были подписаны три меморандума: с министром энергетики и водных ресурсов Республики Мали Бинтой Камара о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры и по вопросам формирования позитивного общественного мнения, с министром высшего образования и научных исследований Республики Мали Буремом Кансайе – о сотрудничестве в области подготовки кадров. В сентябре 2024 года министр экономики и финансов Мали Аль-Усени Сану заявил, что республика договорилась с Российской Федерацией о начале работы по геологоразведке месторождений лития, нефти и газа на своей территории. У России и Мали давняя история сотрудничества в сфере образования, которое динамично развивается в настоящее время. В марте 2025 года прошло первое заседание российско-малийской рабочей группы по образованию и науке. В рамках состоявшейся встречи стороны отметили важность разработки проекта межправительственного соглашения о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней, которая активно ведется на данный момент. Восемь малийских университетов принимают активное участие в проекте "Консорциум "Российско-Африканский сетевой университет" (РАФУ), который был создан по инициативе Минобрнауки России в 2021 году и направлен на создание единого образовательного пространства, обеспечивающего равный доступ к образовательным ресурсам для всех участников РАФУ из разных стран. На данный момент в консорциум входят более 90 российских образовательных, научных организаций и более 45 африканских. Российское высшее образование востребовано у малийской молодежи. За последние два года удалось обеспечить рост числа малийцев, обучающихся по квоте правительства России, в 10 раз. Заключено более 60 межвузовских соглашений в области академических обменов, разработки совместных образовательных программ и проведения научных исследований. Начиная с 2023/24 учебного года РФ существенно увеличила количество государственных стипендий, выделяемых для граждан Мали, – с 35 до 290. В Мали растет интерес к изучению русского языка. В трех университетах и четырех лицеях Бамако и Республики Мали работают семь центров русского языка и культуры "Русское пространство" Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. На базе центров действуют постоянные курсы русского языка и осуществляется помощь в подготовке к поступлению иностранных абитуриентов во все российские университеты. Налаживаются контакты между ведомствами двух стран в сфере спорта и культуры. В мае 2023 года министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках Международного экономического форума "Россия – Исламский мир" в Казани встретился с министром по делам молодежи и спорта Республики Мали Муссой Аг Аттайе. Стороны договорились о проработке плана реализации Меморандума о сотрудничестве, подписанного в 2021 году. В ноябре 2023 года в рамках работы Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге состоялась встреча министра культуры РФ Ольги Любимовой с главами иностранных делегаций, в том числе с министром ремесел, культуры, индустрии гостеприимства и туризма Мали Андоголи Гиндо. В мае 2024 года в Мультимедийной консерватории искусств и ремесел имени Б.Ф. Куяте города Бамако выступили российские музыканты. Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" прошел в рамках международного культурного проекта "Восходящие звезды" при поддержке МИД России, Фонда "Русский Мир" и Московской государственной консерватории. В ноябре 2024 года в столице Мали, Бамако, состоялся первый чемпионат по тхэквондо Альянса государств Сахеля и России. В чемпионате приняли участие спортсмены из Мали, Нигера, Буркина-Фасо и Российской Федерации. Россия оказывает гуманитарное содействие Мали прежде всего по двусторонней линии. На безвозмездной основе осуществляются поставки зерна, удобрений, а также нефтепродуктов. В дополнение к двусторонним шагам в этой сфере Москва регулярно оказывает гуманитарную помощь поставками продовольствия через Всемирную продовольственную программу ООН. В 2014 и 2021 годах Россия внесла целевые взносы в Фонды МОГО и ВПП (по два миллиона долларов соответственно). В 2023 года правительством России было принято решение о выделении двух миллионов долларов на закупку через ВПП ООН продовольствия для Мали. В 2023 году республика получила 50 тысяч тонн пшеницы и 25 тысяч тонн удобрений. В январе 2024 года Россия передала 17 тысяч тонн дизельного топлива и 25 тысяч тонн пшеницы В октябре 2024 года в Комиссариате по продовольственной безопасности Республики Мали состоялась торжественная церемония передачи 117,3 тонны подсолнечного масла, закупленного из средств донорского взноса Российской Федерации в Фонд Всемирной продовольственной программы ООН.

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