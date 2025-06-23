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Россия в мае увеличила импорт китайского шоколада втрое
Россия в мае увеличила импорт китайского шоколада втрое - 23.06.2025, ПРАЙМ
Россия в мае увеличила импорт китайского шоколада втрое
Россия в мае увеличила импорт китайского шоколада втрое после резкого снижения закупок в апреле этого года, подсчитало РИА Новости по данным таможенной... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T04:15+0300
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экономика
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Россия в мае увеличила импорт китайского шоколада втрое после резкого снижения закупок в апреле этого года, подсчитало РИА Новости по данным таможенной статистики страны.
Так, в конце весны экспорт шоколада из Китая в Россию вырос до 2,5 миллиона долларов против 770,6 тысячи в апреле (снижение в 3,6 раза к марту). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года динамика тоже оказалась довольно неплохая - рост в 1,5 раза.
Россия занимает пятое место среди наиболее заметных покупателей китайского шоколада с долей в 7,2%. А основными его потребителями в отчетном месяце стали Малайзия (9%), САР Китая Гонконг и Япония (оба - по 8,3%), а также Индонезия (8,1%).
В целом шоколадный экспорт Китая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,5 раза - до 34,4 миллиона долларов.
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бизнес, россия, китай, москва, малайзия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, МАЛАЙЗИЯ
Россия в мае увеличила импорт китайского шоколада втрое
Россия в мае увеличила импорт китайского шоколада втрое
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Россия в мае увеличила импорт китайского шоколада втрое после резкого снижения закупок в апреле этого года, подсчитало РИА Новости по данным таможенной статистики страны.
Так, в конце весны экспорт шоколада из Китая в Россию вырос до 2,5 миллиона долларов против 770,6 тысячи в апреле (снижение в 3,6 раза к марту). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года динамика тоже оказалась довольно неплохая - рост в 1,5 раза.
Россия занимает пятое место среди наиболее заметных покупателей китайского шоколада с долей в 7,2%. А основными его потребителями в отчетном месяце стали Малайзия (9%), САР Китая Гонконг и Япония (оба - по 8,3%), а также Индонезия (8,1%).
В целом шоколадный экспорт Китая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,5 раза - до 34,4 миллиона долларов.