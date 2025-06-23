https://1prime.ru/20250623/rossija-858785774.html

Россия станет полноценной евразийской страной, заявил эксперт

Россия станет полноценной евразийской страной, заявил эксперт - 23.06.2025, ПРАЙМ

Россия станет полноценной евразийской страной, заявил эксперт

Россия в течение ближайших десятилетий станет полноценной евразийской страной, заявил в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии(ИКСА)... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T04:55+0300

2025-06-23T04:55+0300

2025-06-23T04:55+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Россия в течение ближайших десятилетий станет полноценной евразийской страной, заявил в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии(ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. "В течение ближайших десятилетий мы станем полноценной евразийской страной, которая будет устойчиво стоять и в Европе, и в Азии. Обе головы нашего двуглавого орла должны быть примерно одного размера", - сказал Бабаев. Он подчеркнул, что Россия возвращает влияние в Азии и понимание азиатских партнеров. Она также возвращает себе место там, где сегодня стоит центр развития мировых технологий, экономического роста и социальных трендов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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