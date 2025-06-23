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Россия станет полноценной евразийской страной, заявил эксперт - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Россия станет полноценной евразийской страной, заявил эксперт
Россия станет полноценной евразийской страной, заявил эксперт - 23.06.2025, ПРАЙМ
Россия станет полноценной евразийской страной, заявил эксперт
Россия в течение ближайших десятилетий станет полноценной евразийской страной, заявил в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии(ИКСА)... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T04:55+0300
2025-06-23T04:55+0300
экономика
россия
азия
москва
европа
ран
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Россия в течение ближайших десятилетий станет полноценной евразийской страной, заявил в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии(ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. "В течение ближайших десятилетий мы станем полноценной евразийской страной, которая будет устойчиво стоять и в Европе, и в Азии. Обе головы нашего двуглавого орла должны быть примерно одного размера", - сказал Бабаев. Он подчеркнул, что Россия возвращает влияние в Азии и понимание азиатских партнеров. Она также возвращает себе место там, где сегодня стоит центр развития мировых технологий, экономического роста и социальных трендов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, азия, москва, европа, ран
Экономика, РОССИЯ, АЗИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, РАН
04:55 23.06.2025
 
Россия станет полноценной евразийской страной, заявил эксперт

Эксперт Бабаев: Россия в течение десятилетий станет полноценной евразийской страной

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Россия в течение ближайших десятилетий станет полноценной евразийской страной, заявил в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии(ИКСА) РАН Кирилл Бабаев.
"В течение ближайших десятилетий мы станем полноценной евразийской страной, которая будет устойчиво стоять и в Европе, и в Азии. Обе головы нашего двуглавого орла должны быть примерно одного размера", - сказал Бабаев.
Он подчеркнул, что Россия возвращает влияние в Азии и понимание азиатских партнеров. Она также возвращает себе место там, где сегодня стоит центр развития мировых технологий, экономического роста и социальных трендов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯАЗИЯМОСКВАЕВРОПАРАН
 
 
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