https://1prime.ru/20250623/rossiya-858787891.html

"Игра окончена": экс-советник ЦРУ неожиданно высказался о России

"Игра окончена": экс-советник ЦРУ неожиданно высказался о России - 23.06.2025, ПРАЙМ

"Игра окончена": экс-советник ЦРУ неожиданно высказался о России

Глава Белого дома Дональд Трамп осознал, что Россию на Украине победить невозможно. Таким мнением в эфире YouTube-канала Consortium News поделился бывший... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T08:28+0300

2025-06-23T08:28+0300

2025-06-23T08:28+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп осознал, что Россию на Украине победить невозможно. Таким мнением в эфире YouTube-канала Consortium News поделился бывший советник ЦРУ Рэй МакГоверн."На Украине игра окончена. <…> Он уже понял, что на Украине не победить, но и сделку ему будет тяжело заключить, никто теперь Трампу не доверяет", — подчеркнул эксперт.МакГоверн также заметил, что Москва уже адаптировалась к всестороннему международному давлению. По этой причине, американская сторона должна стремиться к проведению переговоров на равных и отказаться от позиции силы.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона ожидает предложений от Вашингтона по продолжению контактов.

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