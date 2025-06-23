https://1prime.ru/20250623/rossiya-858787891.html
"Игра окончена": экс-советник ЦРУ неожиданно высказался о России
"Игра окончена": экс-советник ЦРУ неожиданно высказался о России - 23.06.2025, ПРАЙМ
"Игра окончена": экс-советник ЦРУ неожиданно высказался о России
Глава Белого дома Дональд Трамп осознал, что Россию на Украине победить невозможно. Таким мнением в эфире YouTube-канала Consortium News поделился бывший... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T08:28+0300
2025-06-23T08:28+0300
2025-06-23T08:28+0300
политика
россия
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп осознал, что Россию на Украине победить невозможно. Таким мнением в эфире YouTube-канала Consortium News поделился бывший советник ЦРУ Рэй МакГоверн."На Украине игра окончена. <…> Он уже понял, что на Украине не победить, но и сделку ему будет тяжело заключить, никто теперь Трампу не доверяет", — подчеркнул эксперт.МакГоверн также заметил, что Москва уже адаптировалась к всестороннему международному давлению. По этой причине, американская сторона должна стремиться к проведению переговоров на равных и отказаться от позиции силы.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона ожидает предложений от Вашингтона по продолжению контактов.
https://1prime.ru/20250623/mid-858787407.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА
"Игра окончена": экс-советник ЦРУ неожиданно высказался о России
МакГоверн: Трамп осознал, что победить Россию на Украине невозможно
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ.
Глава Белого дома Дональд Трамп осознал, что Россию на Украине победить невозможно. Таким мнением в эфире YouTube-канала
Consortium News поделился бывший советник ЦРУ Рэй МакГоверн.
"На Украине игра окончена. <…> Он уже понял, что на Украине не победить, но и сделку ему будет тяжело заключить, никто теперь Трампу не доверяет", — подчеркнул эксперт.
МакГоверн также заметил, что Москва уже адаптировалась к всестороннему международному давлению. По этой причине, американская сторона должна стремиться к проведению переговоров на равных и отказаться от позиции силы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона ожидает предложений от Вашингтона по продолжению контактов.
В МИД оценили перспективы нормализации отношений с НАТО