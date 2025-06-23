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Российский рынок акций незначительно снижается в начале недели

Российский рынок акций незначительно снижается в начале недели - 23.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций незначительно снижается в начале недели

Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем в понедельник, несмотря на дорожающую нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T15:19+0300

2025-06-23T15:19+0300

2025-06-23T15:19+0300

экономика

рынок

торги

иран

сша

владимир чернов

елена кожухова

финам

мосбиржа

ик "велес капитал"

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем в понедельник, несмотря на дорожающую нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.13 мск снижался на 0,13%, до 2 747,61 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,72%, до 76,02 доллара за баррель. "При росте котировок нефти российский рынок показывает слабость. Мы считаем, что несмотря на большую долю нефтяного сектора в индексе, цены на нефть оказывают слабое влияние на котировки нефтяников из-за крепкого рубля, что нивелирует всю выгоду от дорогой нефти. Помимо этого, нефтяникам нужна долгосрочная тенденция, а не краткосрочный всплеск цен на нефть за счет роста геополитической премии", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам". Макроэкономические условия говорят против долгосрочного роста цен на нефть, учитывая планомерный рост добычи, отметил он. "Сценарий вступления США в конфликт Ирана и Израиля реализовался, но на данный момент мировые инвесторы реагируют на данный факт достаточно сдержанно. Ситуация, впрочем, вероятно изменится, если Иран перекроет Ормузский пролив, что может привести к резкому скачку цен на нефть и усилить инфляционное давление по всему миру", - добавляет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В частности, сильно дешевеют акции "СПБ Биржи" (-7,27%), "Сегежи" (-5,13%), обыкновенные акции "Мечела" (-3,77%), бумаги "Эн+ груп" (-3,71%), ДВМП (-3,42%). "Давление на акции "Мечела" оказывает продолжение падения мировых цен на коксующийся уголь ввиду слабого глобального спроса", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Дорожают акции "Русснефти" (+2,57%), "Роснефти" (+1,85%), префы "Транснефти" (+1,73%), обыкновенные акции "Газпром нефти" (+1,38%), ВТБ (+0,75%). ПРОГНОЗЫ Чернов из Freedom Finance Global ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне 2700-2800 пунктов. Степанов из ФГ "Финам" ожидает закрытия в нейтральной зоне.

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рынок, торги, иран, сша, владимир чернов, елена кожухова, финам, мосбиржа, ик "велес капитал"