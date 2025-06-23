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Саммит НАТО примет решение об инвестициях в оборону на уровне 5% ВВП - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Саммит НАТО примет решение об инвестициях в оборону на уровне 5% ВВП
Саммит НАТО примет решение об инвестициях в оборону на уровне 5% ВВП - 23.06.2025, ПРАЙМ
Саммит НАТО примет решение об инвестициях в оборону на уровне 5% ВВП
Саммит НАТО 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов, заявил генсек альянса Марк Рютте на... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T16:25+0300
2025-06-23T16:34+0300
вооружения
мировая экономика
брюссель
гаага
марк рютте
нато
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – ПРАЙМ. Саммит НАТО 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов, заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции накануне встречи в верхах. "Мы примем амбициозный инвестиционный план на уровне 5% ВВП стран-членов, который поможет укрепить нашу коллективную оборону и сдерживание", - сказал он.Генсек также заявил, что НАТО в 2029 году пересмотрит свои цели по инвестициям в оборону на уровне 5% ВВП и, возможно, повысит их."Эти цели в размере 5% ВВП будут контролироваться, ежегодными отчетами, а в 2029 году мы подведем итоги с учетом геополитической ситуации и, возможно, даже потребуется увеличение", - сказал Рютте.
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мировая экономика, брюссель, гаага, марк рютте, нато
Вооружения, Мировая экономика, Брюссель, Гаага, Марк Рютте, НАТО
16:25 23.06.2025 (обновлено: 16:34 23.06.2025)
 
Саммит НАТО примет решение об инвестициях в оборону на уровне 5% ВВП

Рютте: НАТО примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – ПРАЙМ. Саммит НАТО 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов, заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции накануне встречи в верхах.
"Мы примем амбициозный инвестиционный план на уровне 5% ВВП стран-членов, который поможет укрепить нашу коллективную оборону и сдерживание", - сказал он.
Генсек также заявил, что НАТО в 2029 году пересмотрит свои цели по инвестициям в оборону на уровне 5% ВВП и, возможно, повысит их.
"Эти цели в размере 5% ВВП будут контролироваться, ежегодными отчетами, а в 2029 году мы подведем итоги с учетом геополитической ситуации и, возможно, даже потребуется увеличение", - сказал Рютте.
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ВооруженияМировая экономикаБрюссельГаагаМарк РюттеНАТО
 
 
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