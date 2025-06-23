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РЖД с 1 июля введут скидки на перевозки ряда грузов - 23.06.2025, ПРАЙМ
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РЖД с 1 июля введут скидки на перевозки ряда грузов
РЖД с 1 июля введут скидки на перевозки ряда грузов - 23.06.2025, ПРАЙМ
РЖД с 1 июля введут скидки на перевозки ряда грузов
Правление РЖД приняло ряд тарифных решений для привлечения дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт - с 1 июля до конца года будут действовать | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T09:00+0300
2025-06-23T09:00+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Правление РЖД приняло ряд тарифных решений для привлечения дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт - с 1 июля до конца года будут действовать скидки на перевозки некоторых грузов на ряде направлений, сообщили в холдинге. "Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт", - говорится в сообщении. В РЖД пояснили, что с 1 июля до конца текущего года будут действовать объемные скидки на перевозки некоторых грузов на ряде направлений. Так, на перевозки чугуна со станции "Череповец-2" на припортовые станции "Автово" и "Новый порт" в Санкт-Петербурге скидка составит 27,9%. На перевозки проката черных металлов из Тюмени (станция "Войновка") на ряд станций будет предоставляться скидка 50%. Кроме того, на перевозки листовой стали на подмосковную станцию "Бужаниново" скидка составит 22,5%.
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бизнес, ржд
Экономика, Бизнес, РЖД
09:00 23.06.2025
 
РЖД с 1 июля введут скидки на перевозки ряда грузов

Правление РЖД приняло ряд тарифных решений для привлечения дополнительных объемов грузов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоезд РЖД
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Правление РЖД приняло ряд тарифных решений для привлечения дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт - с 1 июля до конца года будут действовать скидки на перевозки некоторых грузов на ряде направлений, сообщили в холдинге.
"Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт", - говорится в сообщении.
В РЖД пояснили, что с 1 июля до конца текущего года будут действовать объемные скидки на перевозки некоторых грузов на ряде направлений.
Так, на перевозки чугуна со станции "Череповец-2" на припортовые станции "Автово" и "Новый порт" в Санкт-Петербурге скидка составит 27,9%. На перевозки проката черных металлов из Тюмени (станция "Войновка") на ряд станций будет предоставляться скидка 50%. Кроме того, на перевозки листовой стали на подмосковную станцию "Бужаниново" скидка составит 22,5%.
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ЭкономикаБизнесРЖД
 
 
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