https://1prime.ru/20250623/serbiya-858817859.html
Кремль прокомментировал данные СВР о поставках Сербией оружия Украине
Кремль прокомментировал данные СВР о поставках Сербией оружия Украине - 23.06.2025, ПРАЙМ
Кремль прокомментировал данные СВР о поставках Сербией оружия Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной информацией сообщения о том, что Сербия поставляет вооружение Украине. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T18:36+0300
2025-06-23T18:36+0300
2025-06-23T18:36+0300
вооружения
россия
сербия
украина
москва
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84267/25/842672554_0:90:2336:1404_1920x0_80_0_0_fee9140e452d525f4f210144775463d4.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной информацией сообщения о том, что Сербия поставляет вооружение Украине. "Это достаточно тревожная информация", — сказал представитель Кремля. Он уточнил, что этот вопрос поднимался во время контактов с сербскими коллегами, которые дали определенные разъяснения и гарантии."Мы рассчитываем на то, что это будет и есть именно так. Но сегодня, собственно, мы слышали заявления о том, что определенные меры в плане лицензирования экспорта и так далее оперативно принимаются. Поэтому будем надеяться, что это никак не повлияет на наши добрые отношения", — сказал Песков.Пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. После этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Также сербский лидер заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
https://1prime.ru/20250529/vucic-858038141.html
сербия
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84267/25/842672554_172:0:2164:1494_1920x0_80_0_0_5a3fad0ab4867e1794fa28e5d52dc11f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, украина, москва, дмитрий песков
Вооружения, РОССИЯ, СЕРБИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Дмитрий Песков
Кремль прокомментировал данные СВР о поставках Сербией оружия Украине
Песков назвал сообщения о поставках Сербией оружия Украине тревожной информацией
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной информацией сообщения о том, что Сербия поставляет вооружение Украине.
"Это достаточно тревожная информация", — сказал представитель Кремля.
Он уточнил, что этот вопрос поднимался во время контактов с сербскими коллегами, которые дали определенные разъяснения и гарантии.
"Мы рассчитываем на то, что это будет и есть именно так. Но сегодня, собственно, мы слышали заявления о том, что определенные меры в плане лицензирования экспорта и так далее оперативно принимаются. Поэтому будем надеяться, что это никак не повлияет на наши добрые отношения", — сказал Песков.
Пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. После этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Также сербский лидер заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
Вучич заявил, что обсуждал с Путиным сообщения о поставках оружия Киеву