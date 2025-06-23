https://1prime.ru/20250623/serbiya-858817859.html

Кремль прокомментировал данные СВР о поставках Сербией оружия Украине

Кремль прокомментировал данные СВР о поставках Сербией оружия Украине - 23.06.2025, ПРАЙМ

Кремль прокомментировал данные СВР о поставках Сербией оружия Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной информацией сообщения о том, что Сербия поставляет вооружение Украине. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T18:36+0300

2025-06-23T18:36+0300

2025-06-23T18:36+0300

вооружения

россия

сербия

украина

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной информацией сообщения о том, что Сербия поставляет вооружение Украине. "Это достаточно тревожная информация", — сказал представитель Кремля. Он уточнил, что этот вопрос поднимался во время контактов с сербскими коллегами, которые дали определенные разъяснения и гарантии."Мы рассчитываем на то, что это будет и есть именно так. Но сегодня, собственно, мы слышали заявления о том, что определенные меры в плане лицензирования экспорта и так далее оперативно принимаются. Поэтому будем надеяться, что это никак не повлияет на наши добрые отношения", — сказал Песков.Пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. После этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Также сербский лидер заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.

https://1prime.ru/20250529/vucic-858038141.html

сербия

украина

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россия, сербия, украина, москва, дмитрий песков