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Кремль прокомментировал данные СВР о поставках Сербией оружия Украине - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Кремль прокомментировал данные СВР о поставках Сербией оружия Украине
Кремль прокомментировал данные СВР о поставках Сербией оружия Украине - 23.06.2025, ПРАЙМ
Кремль прокомментировал данные СВР о поставках Сербией оружия Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной информацией сообщения о том, что Сербия поставляет вооружение Украине. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T18:36+0300
2025-06-23T18:36+0300
вооружения
россия
сербия
украина
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной информацией сообщения о том, что Сербия поставляет вооружение Украине. "Это достаточно тревожная информация", — сказал представитель Кремля. Он уточнил, что этот вопрос поднимался во время контактов с сербскими коллегами, которые дали определенные разъяснения и гарантии."Мы рассчитываем на то, что это будет и есть именно так. Но сегодня, собственно, мы слышали заявления о том, что определенные меры в плане лицензирования экспорта и так далее оперативно принимаются. Поэтому будем надеяться, что это никак не повлияет на наши добрые отношения", — сказал Песков.Пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. После этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Также сербский лидер заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
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россия, сербия, украина, москва, дмитрий песков
Вооружения, РОССИЯ, СЕРБИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Дмитрий Песков
18:36 23.06.2025
 
Кремль прокомментировал данные СВР о поставках Сербией оружия Украине

Песков назвал сообщения о поставках Сербией оружия Украине тревожной информацией

© РИА Новости . Александар Джорович | Перейти в медиабанкПротесты в Белграде против результатов выборов в Сербии
Протесты в Белграде против результатов выборов в Сербии - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Александар Джорович
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной информацией сообщения о том, что Сербия поставляет вооружение Украине.
"Это достаточно тревожная информация", — сказал представитель Кремля.
Он уточнил, что этот вопрос поднимался во время контактов с сербскими коллегами, которые дали определенные разъяснения и гарантии.
"Мы рассчитываем на то, что это будет и есть именно так. Но сегодня, собственно, мы слышали заявления о том, что определенные меры в плане лицензирования экспорта и так далее оперативно принимаются. Поэтому будем надеяться, что это никак не повлияет на наши добрые отношения", — сказал Песков.
Пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. После этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Также сербский лидер заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
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