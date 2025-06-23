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"Северсталь" запустит новую линию по выпуску свайной трубы - 23.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Северсталь" запустит новую линию по выпуску свайной трубы
"Северсталь" запустит новую линию по выпуску свайной трубы - 23.06.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" запустит новую линию по выпуску свайной трубы
"Северсталь" запускает новую линию по выпуску свайной трубы стоимостью 1 миллиард рублей на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T13:02+0300
2025-06-23T13:02+0300
экономика
промышленность
алексей мордашов
северсталь
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. "Северсталь" запускает новую линию по выпуску свайной трубы стоимостью 1 миллиард рублей на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании), сообщила компания. "Северсталь" запускает новую линию по производству свайной трубы на площадке трубопрофильного цеха Череповецкого меткомбината (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь") в поселке Шексна Вологодской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках проекта была построена линия для объемной термообработки продукции, а также модернизирован существующий трубоэлектросварочный агрегат, которые позволят добиться необходимых свойств для эксплуатации свайной трубы при низких температурах, примерно до минус 40 градусов Цельсия. "Стоимость строительства линии по выпуску свайной трубы составила 1 миллиард рублей. Такой металлопрокат востребован в строительной сфере, в секторе газовой и нефтяной промышленности. Мы рассчитываем, что линия позволит нам обеспечить выпуск до 50 тысяч тонн в год продукции, соответствующей высоким стандартам качества и подходящей для эксплуатации в суровых условиях", - приводятся в релизе слова генерального директора компании Александра Шевелёва. Согласно релизу, "Северсталь" вложила более 2,5 миллиарда рублей в развитие инвестиционных проектов на площадке трубопрофильного цеха ЧерМК в поселке Шексна. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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промышленность, алексей мордашов, северсталь
Экономика, Промышленность, Алексей Мордашов, Северсталь
13:02 23.06.2025
 
"Северсталь" запустит новую линию по выпуску свайной трубы

"Северсталь" запускает новую линию по выпуску свайной трубы стоимостью 1 млрд рублей

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкЧереповецкий металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Александр Коркка
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. "Северсталь" запускает новую линию по выпуску свайной трубы стоимостью 1 миллиард рублей на площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании), сообщила компания.
"Северсталь" запускает новую линию по производству свайной трубы на площадке трубопрофильного цеха Череповецкого меткомбината (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь") в поселке Шексна Вологодской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках проекта была построена линия для объемной термообработки продукции, а также модернизирован существующий трубоэлектросварочный агрегат, которые позволят добиться необходимых свойств для эксплуатации свайной трубы при низких температурах, примерно до минус 40 градусов Цельсия.
"Стоимость строительства линии по выпуску свайной трубы составила 1 миллиард рублей. Такой металлопрокат востребован в строительной сфере, в секторе газовой и нефтяной промышленности. Мы рассчитываем, что линия позволит нам обеспечить выпуск до 50 тысяч тонн в год продукции, соответствующей высоким стандартам качества и подходящей для эксплуатации в суровых условиях", - приводятся в релизе слова генерального директора компании Александра Шевелёва.
Согласно релизу, "Северсталь" вложила более 2,5 миллиарда рублей в развитие инвестиционных проектов на площадке трубопрофильного цеха ЧерМК в поселке Шексна.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам прошлого года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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