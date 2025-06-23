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Украина получила от МБРР заем в 190 миллионов долларов - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Украина получила от МБРР заем в 190 миллионов долларов
Украина получила от МБРР заем в 190 миллионов долларов - 23.06.2025, ПРАЙМ
Украина получила от МБРР заем в 190 миллионов долларов
Украина получила от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) заем в размере 190 миллионов долларов, заявил в понедельник премьер-министр Денис... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T17:27+0300
2025-06-23T17:27+0300
экономика
финансы
банки
украина
япония
денис шмыгаль
всемирный банк
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Украина получила от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) заем в размере 190 миллионов долларов, заявил в понедельник премьер-министр Денис Шмыгаль. "Украина получила 190 миллионов долларов на инициативы восстановления в рамках совместного с Всемирным банком проекта DRIVE… Финансирование в форме займа от МБРР, предоставленного при поддержке правительства Японии, будет направлено на модернизацию инфраструктуры, восстановление мостов, усовершенствование транспортной системы и развитие дорожной отрасли", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Шмыгаль ранее сообщал, что Украина рассчитывает получить от Европейского банка реконструкции и развития 270 миллионов евро на закупку газа для подготовки к следующему отопительному сезону.
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финансы, банки, украина, япония, денис шмыгаль, всемирный банк
Экономика, Финансы, Банки, УКРАИНА, ЯПОНИЯ, Денис Шмыгаль, Всемирный банк
17:27 23.06.2025
 
Украина получила от МБРР заем в 190 миллионов долларов

Шмыгаль: Украина получила от МБРР заем в размере 190 миллионов долларов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМИД Украины
МИД Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Украина получила от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) заем в размере 190 миллионов долларов, заявил в понедельник премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Украина получила 190 миллионов долларов на инициативы восстановления в рамках совместного с Всемирным банком проекта DRIVE… Финансирование в форме займа от МБРР, предоставленного при поддержке правительства Японии, будет направлено на модернизацию инфраструктуры, восстановление мостов, усовершенствование транспортной системы и развитие дорожной отрасли", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Шмыгаль ранее сообщал, что Украина рассчитывает получить от Европейского банка реконструкции и развития 270 миллионов евро на закупку газа для подготовки к следующему отопительному сезону.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Евросоюз уже выделил Украине 25 миллиардов евро, заявил Сийярто
14:21
 
ЭкономикаФинансыБанкиУКРАИНАЯПОНИЯДенис ШмыгальВсемирный банк
 
 
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