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Украина получила от МБРР заем в 190 миллионов долларов
Украина получила от МБРР заем в 190 миллионов долларов - 23.06.2025, ПРАЙМ
Украина получила от МБРР заем в 190 миллионов долларов
Украина получила от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) заем в размере 190 миллионов долларов, заявил в понедельник премьер-министр Денис... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T17:27+0300
2025-06-23T17:27+0300
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Украина получила от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) заем в размере 190 миллионов долларов, заявил в понедельник премьер-министр Денис Шмыгаль. "Украина получила 190 миллионов долларов на инициативы восстановления в рамках совместного с Всемирным банком проекта DRIVE… Финансирование в форме займа от МБРР, предоставленного при поддержке правительства Японии, будет направлено на модернизацию инфраструктуры, восстановление мостов, усовершенствование транспортной системы и развитие дорожной отрасли", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Шмыгаль ранее сообщал, что Украина рассчитывает получить от Европейского банка реконструкции и развития 270 миллионов евро на закупку газа для подготовки к следующему отопительному сезону.
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финансы, банки, украина, япония, денис шмыгаль, всемирный банк
Экономика, Финансы, Банки, УКРАИНА, ЯПОНИЯ, Денис Шмыгаль, Всемирный банк
Украина получила от МБРР заем в 190 миллионов долларов
Шмыгаль: Украина получила от МБРР заем в размере 190 миллионов долларов
МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Украина получила от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) заем в размере 190 миллионов долларов, заявил в понедельник премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Украина получила 190 миллионов долларов на инициативы восстановления в рамках совместного с Всемирным банком проекта DRIVE… Финансирование в форме займа от МБРР, предоставленного при поддержке правительства Японии, будет направлено на модернизацию инфраструктуры, восстановление мостов, усовершенствование транспортной системы и развитие дорожной отрасли", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Шмыгаль ранее сообщал, что Украина рассчитывает получить от Европейского банка реконструкции и развития 270 миллионов евро на закупку газа для подготовки к следующему отопительному сезону.
Евросоюз уже выделил Украине 25 миллиардов евро, заявил Сийярто