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Евросоюз уже выделил Украине 25 миллиардов евро, заявил Сийярто - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Евросоюз уже выделил Украине 25 миллиардов евро, заявил Сийярто
Евросоюз уже выделил Украине 25 миллиардов евро, заявил Сийярто - 23.06.2025, ПРАЙМ
Евросоюз уже выделил Украине 25 миллиардов евро, заявил Сийярто
Евросоюз в 2025 году уже выделил Украине почти 25 миллиардов евро, но она требует еще больше, Венгрия не намерена отправлять Киеву свои деньги, заявил... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T14:21+0300
2025-06-23T14:21+0300
политика
украина
венгрия
петер сийярто
андрей сибига
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БУДАПЕШТ, 23 июн - ПРАЙМ. Евросоюз в 2025 году уже выделил Украине почти 25 миллиардов евро, но она требует еще больше, Венгрия не намерена отправлять Киеву свои деньги, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Только в этом году Евросоюз выделил на поддержку Украины 10 тысяч миллиардов форинтов (около 24,8 миллиардов евро - ред.) в поддержку. И сегодня было сказано, что этого недостаточно, нужно гораздо больше", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Трансляцию выступления вел телеканал М1. Министр сообщил, что присутствовавший на заседании глава украинского МИД Андрей Сибига "потребовал от Евросоюза запретить закупку нефти у России, дать Украине больше денег, отправить на Украину больше дальнобойного тяжелого вооружения", но Венгрия "всему сопротивлялась". "Мы ясно дали понять, что не допустим отправки венгерских денег на Украину. Мы не готовы вносить вклад в какую-либо новую финансовую поддержку, какие-либо новые поставки оружия, какие-либо новые военные операции", - подчеркнул Сийярто. По его словам, на заседании также прозвучало, что Киев до сих пор не получил от ЕС обещанные два миллиона боеприпасов.
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украина, венгрия, петер сийярто, андрей сибига, ес, мид
Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Андрей Сибига, ЕС, МИД
14:21 23.06.2025
 
Евросоюз уже выделил Украине 25 миллиардов евро, заявил Сийярто

Сийярто: ЕС выделил Украине 25 миллиардов евро, но она требует еще больше

© CC BY 2.0 / Arno Mikkor/EU2017EEМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© CC BY 2.0 / Arno Mikkor/EU2017EE
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БУДАПЕШТ, 23 июн - ПРАЙМ. Евросоюз в 2025 году уже выделил Украине почти 25 миллиардов евро, но она требует еще больше, Венгрия не намерена отправлять Киеву свои деньги, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Только в этом году Евросоюз выделил на поддержку Украины 10 тысяч миллиардов форинтов (около 24,8 миллиардов евро - ред.) в поддержку. И сегодня было сказано, что этого недостаточно, нужно гораздо больше", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Трансляцию выступления вел телеканал М1.
Министр сообщил, что присутствовавший на заседании глава украинского МИД Андрей Сибига "потребовал от Евросоюза запретить закупку нефти у России, дать Украине больше денег, отправить на Украину больше дальнобойного тяжелого вооружения", но Венгрия "всему сопротивлялась".
"Мы ясно дали понять, что не допустим отправки венгерских денег на Украину. Мы не готовы вносить вклад в какую-либо новую финансовую поддержку, какие-либо новые поставки оружия, какие-либо новые военные операции", - подчеркнул Сийярто.
По его словам, на заседании также прозвучало, что Киев до сих пор не получил от ЕС обещанные два миллиона боеприпасов.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
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13:39
 
ПолитикаУКРАИНАВЕНГРИЯПетер СийяртоАндрей СибигаЕСМИД
 
 
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