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Венгрия не позволит втянуть себя ни в один конфликт, заявил Сийярто - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Венгрия не позволит втянуть себя ни в один конфликт, заявил Сийярто
Венгрия не позволит втянуть себя ни в один конфликт, заявил Сийярто - 23.06.2025, ПРАЙМ
Венгрия не позволит втянуть себя ни в один конфликт, заявил Сийярто
Венгрия не позволит втянуть себя ни в один конфликт, несмотря на постоянно растущую эскалацию в мире, заявил венгерский министр иностранных дел и... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T10:40+0300
2025-06-23T10:40+0300
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БУДАПЕШТ, 23 июн - ПРАЙМ. Венгрия не позволит втянуть себя ни в один конфликт, несмотря на постоянно растущую эскалацию в мире, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Не будет преувеличением сказать, что мы живем в эпоху опасностей. В эпоху, когда нас, венгров, постоянно пытаются втянуть в войны. Мы сохраним мир и безопасность Венгрии. Мы гарантируем, что Венгрию нельзя втянуть ни в какую войну. Мы сохраним мир и безопасность Венгрии в эпоху опасностей, в эпоху эскалации войны и в крайне неопределенной международной обстановке", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он подчеркнул, что ближайшая неделя будет "важной и трудной", Венгрия будет отстаивать свою позицию на заседании министров иностранных дел стран ЕС, саммите НАТО в Гааге и саммите ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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газ, венгрия, будапешт, рф, петер сийярто, ес, facebook, нато
Политика, Газ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, РФ, Петер Сийярто, ЕС, Facebook, НАТО
10:40 23.06.2025
 
Венгрия не позволит втянуть себя ни в один конфликт, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия не позволит втянуть себя ни в один конфликт

© CC BY 2.0 / The Official CTBTO PhotostreamМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© CC BY 2.0 / The Official CTBTO Photostream
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БУДАПЕШТ, 23 июн - ПРАЙМ. Венгрия не позволит втянуть себя ни в один конфликт, несмотря на постоянно растущую эскалацию в мире, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Не будет преувеличением сказать, что мы живем в эпоху опасностей. В эпоху, когда нас, венгров, постоянно пытаются втянуть в войны. Мы сохраним мир и безопасность Венгрии. Мы гарантируем, что Венгрию нельзя втянуть ни в какую войну. Мы сохраним мир и безопасность Венгрии в эпоху опасностей, в эпоху эскалации войны и в крайне неопределенной международной обстановке", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он подчеркнул, что ближайшая неделя будет "важной и трудной", Венгрия будет отстаивать свою позицию на заседании министров иностранных дел стран ЕС, саммите НАТО в Гааге и саммите ЕС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ПолитикаГазВЕНГРИЯБудапештРФПетер СийяртоЕСFacebookНАТО
 
 
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