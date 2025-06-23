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Слуцкий предложил сообщать о новых видах кибермошенничества по SMS

Слуцкий предложил сообщать о новых видах кибермошенничества по SMS - 23.06.2025, ПРАЙМ

Слуцкий предложил сообщать о новых видах кибермошенничества по SMS

Необходимо ввести механизм оповещения граждан о появлении новых видов кибермошенничества с помощью рассылки SMS на телефон от официальных органов власти, заявил | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T15:13+0300

2025-06-23T15:13+0300

2025-06-23T15:13+0300

мошенничество

технологии

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Необходимо ввести механизм оповещения граждан о появлении новых видов кибермошенничества с помощью рассылки SMS на телефон от официальных органов власти, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "На Госуслугах есть специальный раздел о телефонных мошенниках, который информирует о новых видах киберпреступности. ЛДПР предлагает с помощью обязательных уведомлений, как у МЧС с помощью SMS, оперативно информировать граждан о новых видах киберпреступности. Ведь не каждый пользователь заходит отдельно в упомянутый раздел Госуслуг. Как только появится новый изощренный способ обмана, соответствующее сообщение уйдет миллионам пользователей, в том числе и людям в возрасте. Это существенно сократит число жертв мошеннических схем", - сказал Слуцкий. По словам Слуцкого, от телефонных мошенников уже пострадали миллионы граждан РФ, а новые жульнические схемы продолжают расти, "как грибы после дождя". Он добавил, что каждый день на "удочку мошенников" попадается 50-70 тысяч человек, среди которых большинство пенсионеров.

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технологии, россия, рф, леонид слуцкий, лдпр, мчс