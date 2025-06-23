https://1prime.ru/20250623/slutskiy-858809262.html
Слуцкий предложил сообщать о новых видах кибермошенничества по SMS
Слуцкий предложил сообщать о новых видах кибермошенничества по SMS - 23.06.2025, ПРАЙМ
Слуцкий предложил сообщать о новых видах кибермошенничества по SMS
Необходимо ввести механизм оповещения граждан о появлении новых видов кибермошенничества с помощью рассылки SMS на телефон от официальных органов власти, заявил | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T15:13+0300
2025-06-23T15:13+0300
2025-06-23T15:13+0300
мошенничество
технологии
россия
рф
леонид слуцкий
лдпр
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265339_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_392fdfa6c40a60d4bf72ef2726ad0f48.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Необходимо ввести механизм оповещения граждан о появлении новых видов кибермошенничества с помощью рассылки SMS на телефон от официальных органов власти, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "На Госуслугах есть специальный раздел о телефонных мошенниках, который информирует о новых видах киберпреступности. ЛДПР предлагает с помощью обязательных уведомлений, как у МЧС с помощью SMS, оперативно информировать граждан о новых видах киберпреступности. Ведь не каждый пользователь заходит отдельно в упомянутый раздел Госуслуг. Как только появится новый изощренный способ обмана, соответствующее сообщение уйдет миллионам пользователей, в том числе и людям в возрасте. Это существенно сократит число жертв мошеннических схем", - сказал Слуцкий. По словам Слуцкого, от телефонных мошенников уже пострадали миллионы граждан РФ, а новые жульнические схемы продолжают расти, "как грибы после дождя". Он добавил, что каждый день на "удочку мошенников" попадается 50-70 тысяч человек, среди которых большинство пенсионеров.
https://1prime.ru/20250621/moshenniki-858756601.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265339_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_69e99c2b66b4d4e09ff4921ae7d98b48.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, леонид слуцкий, лдпр, мчс
Мошенничество, Технологии, РОССИЯ, РФ, Леонид Слуцкий, ЛДПР, МЧС
Слуцкий предложил сообщать о новых видах кибермошенничества по SMS
Слуцкий: нужно информировать граждан о новых видах кибермошенничества с помощью SMS
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Необходимо ввести механизм оповещения граждан о появлении новых видов кибермошенничества с помощью рассылки SMS на телефон от официальных органов власти, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"На Госуслугах есть специальный раздел о телефонных мошенниках, который информирует о новых видах киберпреступности. ЛДПР предлагает с помощью обязательных уведомлений, как у МЧС с помощью SMS, оперативно информировать граждан о новых видах киберпреступности. Ведь не каждый пользователь заходит отдельно в упомянутый раздел Госуслуг. Как только появится новый изощренный способ обмана, соответствующее сообщение уйдет миллионам пользователей, в том числе и людям в возрасте. Это существенно сократит число жертв мошеннических схем", - сказал Слуцкий.
По словам Слуцкого, от телефонных мошенников уже пострадали миллионы граждан РФ, а новые жульнические схемы продолжают расти, "как грибы после дождя". Он добавил, что каждый день на "удочку мошенников" попадается 50-70 тысяч человек, среди которых большинство пенсионеров.
МВД рассказало, какими ведомствами чаще всего прикидываются мошенники