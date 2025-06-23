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СМИ: США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов - 23.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов
СМИ: США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов - 23.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов
США использовали отвлекающий маневр, отправив группу бомбардировщиков с включенными радиолокационными ответчиками в противоположном от Ближнего Востока... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T08:12+0300
2025-06-23T08:12+0300
политика
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. США использовали отвлекающий маневр, отправив группу бомбардировщиков с включенными радиолокационными ответчиками в противоположном от Ближнего Востока направлении, тогда как перевозившая противобункерные бомбы группа самолетов с выключенными транспондерами летела к Ирану, сообщила газета New York Times. Издание пишет, что стратегические бомбардировщики B-2 являются единственными военными самолетами, способными нести противобункерные бомбы GBU-57 и не быть обнаруженными иранскими радарами. "Чтобы создать путаницу при планировании атаки, военные чиновники решили отправить две группы бомбардировщиков B-2 из (штата – ред.) Миссури в приблизительно одинаковое время. Одна группа должна была лететь на запад, в сторону (острова – ред.) Гуам с включенными транспондерами, чтобы можно было отследить их при помощи коммерческих спутников", - пишет газета. Издание сообщает, что другая группа бомбардировщиков, насчитывающая семь единиц, летела на восток в сторону Ирана, полностью загруженная бомбами и с отключенными транспондерами, чтобы не быть замеченной. New York Times отмечает, что такой шаг мог создать у многих наблюдателей, а также, предположительно, Ирана, ложное представление о времени и направлении планируемой Вашингтоном атаки. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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мировая экономика, иран, сша, дональд трамп, джей ди вэнс, антониу гутерреш, оон, new york times, мид
Политика, Мировая экономика, ИРАН, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Антониу Гутерреш, ООН, New York Times, МИД
08:12 23.06.2025
 
СМИ: США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов

NYT: США отправили бомбардировщики с включенными транспондерами к Ирану

Флаг США
Флаг США
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. США использовали отвлекающий маневр, отправив группу бомбардировщиков с включенными радиолокационными ответчиками в противоположном от Ближнего Востока направлении, тогда как перевозившая противобункерные бомбы группа самолетов с выключенными транспондерами летела к Ирану, сообщила газета New York Times.
Издание пишет, что стратегические бомбардировщики B-2 являются единственными военными самолетами, способными нести противобункерные бомбы GBU-57 и не быть обнаруженными иранскими радарами.
"Чтобы создать путаницу при планировании атаки, военные чиновники решили отправить две группы бомбардировщиков B-2 из (штата – ред.) Миссури в приблизительно одинаковое время. Одна группа должна была лететь на запад, в сторону (острова – ред.) Гуам с включенными транспондерами, чтобы можно было отследить их при помощи коммерческих спутников", - пишет газета.
Издание сообщает, что другая группа бомбардировщиков, насчитывающая семь единиц, летела на восток в сторону Ирана, полностью загруженная бомбами и с отключенными транспондерами, чтобы не быть замеченной.
New York Times отмечает, что такой шаг мог создать у многих наблюдателей, а также, предположительно, Ирана, ложное представление о времени и направлении планируемой Вашингтоном атаки.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Встреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и А. Аракчи - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
Глава МИД Ирана Аракчи приехал в Москву
Вчера, 22:53
 
ПолитикаМировая экономикаИРАНСШАДональд ТрампДжей Ди ВэнсАнтониу ГутеррешООНNew York TimesМИД
 
 
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