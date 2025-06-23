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СМИ: Украина импортирует российский газ через посредников
СМИ: Украина импортирует российский газ через посредников - 23.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Украина импортирует российский газ через посредников
Украина фактически импортирует российский газ через посредников и с их наценкой, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T12:23+0300
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энергетика
газ
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украина
венгрия
словакия
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газопровод "турецкий поток"
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Украина фактически импортирует российский газ через посредников и с их наценкой, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в энергетической отрасли. "На рынке Венгрии и Словакии основной источник газа - это российские поставки по "Турецкому потоку". Поставки в Украину из этих двух стран с начала июня составили 245 миллионов кубов. То есть, Украина импортирует российский газ через посредников. Естественно, с их наценкой", - приводит "Страна.ua" слова своего источника. Ссылаясь на данные оператора украинской газотранспортной системы, издание пишет, что за первые 20 дней июня Украина импортировала в общей сложности 347,6 миллиона кубометров газа. Более 2/3 этих объемов пришлось на Венгрию и Словакию, остальное - на Польшу. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в начале июня признал сложную ситуацию с газом в стране и говорил, что в этом году придется импортировать гораздо больше газа. Минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины, по его словам, составит 4,6 миллиарда кубометров. Украинская версия журнала Forbes в апреле писала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на что потребуется около двух миллиардов евро. "Газпром" 1 января 2024 года сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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газ, россия, украина, венгрия, словакия, газпром, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Газпром, Газопровод "Турецкий поток"
СМИ: Украина импортирует российский газ через посредников
"Страна.ua": Украина фактически импортирует российский газ через посредников
МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Украина фактически импортирует российский газ через посредников и с их наценкой, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в энергетической отрасли.
"На рынке Венгрии и Словакии основной источник газа - это российские поставки по "Турецкому потоку". Поставки в Украину из этих двух стран с начала июня составили 245 миллионов кубов. То есть, Украина импортирует российский газ через посредников. Естественно, с их наценкой", - приводит "Страна.ua" слова своего источника.
Ссылаясь на данные оператора украинской газотранспортной системы, издание пишет, что за первые 20 дней июня Украина импортировала в общей сложности 347,6 миллиона кубометров газа. Более 2/3 этих объемов пришлось на Венгрию и Словакию, остальное - на Польшу.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в начале июня признал сложную ситуацию с газом в стране и говорил, что в этом году придется импортировать гораздо больше газа. Минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины, по его словам, составит 4,6 миллиарда кубометров.
Украинская версия журнала Forbes в апреле писала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на что потребуется около двух миллиардов евро.
"Газпром" 1 января 2024 года сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Биржевые цены на газ в Европе растут на 1,4%