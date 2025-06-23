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СМИ: США просили сообщить Ирану о стремлении Израиля завершить конфликт

СМИ: США просили сообщить Ирану о стремлении Израиля завершить конфликт - 23.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: США просили сообщить Ирану о стремлении Израиля завершить конфликт

США попросили арабских чиновников передать Ирану, что Израиль хочет скоро завершить конфликт, Тегеран же заявил, что "вынужден" ответить на американские удары... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T14:27+0300

2025-06-23T14:27+0300

2025-06-23T14:27+0300

политика

иран

сша

израиль

дональд трамп

джей ди вэнс

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. США попросили арабских чиновников передать Ирану, что Израиль хочет скоро завершить конфликт, Тегеран же заявил, что "вынужден" ответить на американские удары по своей территории, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. По данным издания, Израиль стремится "скоро" закончит конфликт с Ираном, как ожидается, в ближайшие дни он завершит наносить удары по намеченным иранским объектам. "США заявили арабским чиновникам в регионе, что Израиль добивается скорого завершения боев... и попросили передать это сообщение Ирану. Иран ответил, что пока не готов отступить, он чувствует себя вынужденным ответить на американскую атаку на иранские ядерные объекты", - говорится в публикации.. По словам израильских чиновников, после ударов США они надеются, что Иран сядет за стол переговоров. Однако, уточняют они, Израиль продолжит наносить удары по Ирану, если тот продолжит бить по израильским объектам. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

https://1prime.ru/20250623/irana-858794496.html

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иран, сша, израиль, дональд трамп, джей ди вэнс, оон