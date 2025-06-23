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"Татспиртпром" запускает производство корейского напитка соджу в России

"Татспиртпром" запускает производство корейского напитка соджу в России - 23.06.2025, ПРАЙМ

"Татспиртпром" запускает производство корейского напитка соджу в России

"Татспиртпром" запускает производство соджу в России, в будущем компания планирует вывести этот алкогольный напиток на зарубежные рынки, в том числе... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T16:20+0300

2025-06-23T16:20+0300

2025-06-23T16:20+0300

экономика

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. "Татспиртпром" запускает производство соджу в России, в будущем компания планирует вывести этот алкогольный напиток на зарубежные рынки, в том числе южноамериканского региона, среди которых Перу, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Соджу (soju) – это традиционный корейский алкогольный напиток крепостью чаще около 20%. "Татспиртпром" запускает производство соджу в России ... Планируется распространение по странам текущей дистрибуции, включая страны южноамериканского региона, такие как Перу", - рассказали в компании. Там также отметили, что планируемая доля соджу производства "Татспиртпром" в сегменте российского рынка составит от 10% до 20% в первый год. Основными каналами сбыта продукции должны стать федеральные и локальные торговые сети. Прогнозируемый объем выпуска алкогольного напитка в перспективе превысит 1 миллион литров в год. "Уровень конкуренции на данный момент позволяет выпускать новые бренды. Корейские соджу достаточно дорогостоящие, при этом соджу российского производства более доступны и при этом не уступают в качестве и упаковке", - добавили в пресс-службе. АО "Татспиртпром" - одна из крупнейших алкогольных компаний в России. Ассортиментная линейка состоит более чем из 30 торговых марок.

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