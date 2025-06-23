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Трамп надеется, что Иран выпустил пар, ударив по базе в Катаре
Трамп надеется, что Иран выпустил пар, ударив по базе в Катаре - 23.06.2025, ПРАЙМ
Трамп надеется, что Иран выпустил пар, ударив по базе в Катаре
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру на Ближнем... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T23:39+0300
2025-06-23T23:39+0300
2025-06-23T23:41+0300
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ВАШИНГТОН, 23 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру на Ближнем Востоке. "Самое главное, что они выпустили пар, и, надеюсь, больше не будет ненависти. Возможно, Иран теперь сможет двигаться к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что Тегеран дал "очень слабый" ответ на удары Вашингтона по иранской ядерной инфраструктуре, а ущерб был минимален.По его словам, из 14 выпущенных ракет 13 были сбиты, а еще одна "была отпущена", поскольку якобы не представляла угрозы."Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее предупредил нас, что позволило избежать человеческих жертв и пострадавших", - сказал американский лидер. При этом он поздравил мировое сообщество с тем, что "настало время для мира".
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Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Трамп надеется, что Иран выпустил пар, ударив по базе в Катаре
Трамп надеется, что ударом по базе в Катаре Иран выпустил пар, и теперь мир возможен
ВАШИНГТОН, 23 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру на Ближнем Востоке.
"Самое главное, что они выпустили пар, и, надеюсь, больше не будет ненависти. Возможно, Иран теперь сможет двигаться к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он отметил, что Тегеран дал "очень слабый" ответ на удары Вашингтона по иранской ядерной инфраструктуре, а ущерб был минимален.
По его словам, из 14 выпущенных ракет 13 были сбиты, а еще одна "была отпущена", поскольку якобы не представляла угрозы.
"Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее предупредил нас, что позволило избежать человеческих жертв и пострадавших", - сказал американский лидер.
При этом он поздравил мировое сообщество с тем, что "настало время для мира".
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