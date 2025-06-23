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Трамп надеется, что Иран выпустил пар, ударив по базе в Катаре

Трамп надеется, что Иран выпустил пар, ударив по базе в Катаре - 23.06.2025, ПРАЙМ

Трамп надеется, что Иран выпустил пар, ударив по базе в Катаре

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру на Ближнем... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T23:39+0300

2025-06-23T23:39+0300

2025-06-23T23:41+0300

политика

иран

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 23 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру на Ближнем Востоке. "Самое главное, что они выпустили пар, и, надеюсь, больше не будет ненависти. Возможно, Иран теперь сможет двигаться к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что Тегеран дал "очень слабый" ответ на удары Вашингтона по иранской ядерной инфраструктуре, а ущерб был минимален.По его словам, из 14 выпущенных ракет 13 были сбиты, а еще одна "была отпущена", поскольку якобы не представляла угрозы."Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее предупредил нас, что позволило избежать человеческих жертв и пострадавших", - сказал американский лидер. При этом он поздравил мировое сообщество с тем, что "настало время для мира".

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иран, израиль, вашингтон, дональд трамп