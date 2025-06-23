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Полиция нашла пропавшую две недели назад студентку из Нижнего Новгорода - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Полиция нашла пропавшую две недели назад студентку из Нижнего Новгорода
Полиция нашла пропавшую две недели назад студентку из Нижнего Новгорода - 23.06.2025, ПРАЙМ
Полиция нашла пропавшую две недели назад студентку из Нижнего Новгорода
Полицейские нашли студентку из Нижнего Новгорода, пропавшую две недели назад, с ней все в порядке, девушка якобы поехала посмотреть столицу, сообщила... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T22:05+0300
2025-06-23T22:26+0300
происшествия
общество
россия
нижегородская область
москва
нижний новгород
мвд
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - ПРАЙМ. Полицейские нашли студентку из Нижнего Новгорода, пропавшую две недели назад, с ней все в порядке, девушка якобы поехала посмотреть столицу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована информация о том, что студентка нижегородского вуза пропала при странных обстоятельствах, после чего ее родителям начали поступать сообщения с требованием выкупа. В МВД региона сообщили, что 9 июня родители девушки обратились в полицию с заявлением о ее безвестном исчезновении. "Многих взволновала история, произошедшая в Кстовском районе Нижегородской области, где в начале июня пропала 21-летняя девушка. Спешу успокоить - с ней все в порядке", - сообщила Волк в своем Telegram-канале. Сотрудники полиции установили, что 9 июня девушка покинула Нижегородскую область и улетела в Москву. "Сегодня полицейские обнаружили ее живой и здоровой в одном из хостелов в городе Бронницы Московской области. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщила Волк. На опубликованном видео девушка рассказывает, что сама поехала в Москву, чтобы посмотреть столицу и узнать о возможности поступления в университет. Утверждает, что насильно ее никто не удерживал, а полученные родителями видео с угрозами назвала "челленджем" с подругой. Как ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, скорее всего речь не идет о похищении, поскольку случившееся похоже на распространенную схему мошенничества, когда жертва сначала под каким-то предлогом переводит деньги злоумышленникам, а потом по их же требованию прячется от всех.
нижегородская область
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общество , россия, нижегородская область, москва, нижний новгород, мвд
Происшествия, Общество , РОССИЯ, Нижегородская область, МОСКВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД, МВД
22:05 23.06.2025 (обновлено: 22:26 23.06.2025)
 
Полиция нашла пропавшую две недели назад студентку из Нижнего Новгорода

Полиция нашла студентку из Нижнего Новгорода, пропавшую две недели назад

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - ПРАЙМ. Полицейские нашли студентку из Нижнего Новгорода, пропавшую две недели назад, с ней все в порядке, девушка якобы поехала посмотреть столицу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована информация о том, что студентка нижегородского вуза пропала при странных обстоятельствах, после чего ее родителям начали поступать сообщения с требованием выкупа. В МВД региона сообщили, что 9 июня родители девушки обратились в полицию с заявлением о ее безвестном исчезновении.
"Многих взволновала история, произошедшая в Кстовском районе Нижегородской области, где в начале июня пропала 21-летняя девушка. Спешу успокоить - с ней все в порядке", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.
Сотрудники полиции установили, что 9 июня девушка покинула Нижегородскую область и улетела в Москву.
"Сегодня полицейские обнаружили ее живой и здоровой в одном из хостелов в городе Бронницы Московской области. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщила Волк.
На опубликованном видео девушка рассказывает, что сама поехала в Москву, чтобы посмотреть столицу и узнать о возможности поступления в университет. Утверждает, что насильно ее никто не удерживал, а полученные родителями видео с угрозами назвала "челленджем" с подругой.
Как ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, скорее всего речь не идет о похищении, поскольку случившееся похоже на распространенную схему мошенничества, когда жертва сначала под каким-то предлогом переводит деньги злоумышленникам, а потом по их же требованию прячется от всех.
 
ПроисшествияОбществоРОССИЯНижегородская областьМОСКВАНИЖНИЙ НОВГОРОДМВД
 
 
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