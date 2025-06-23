https://1prime.ru/20250623/svr-858808512.html

Сербия обходными путями экспортирует оружие на Украину, заявили в СВР

Сербия обходными путями экспортирует оружие на Украину, заявили в СВР - 23.06.2025, ПРАЙМ

Сербия обходными путями экспортирует оружие на Украину, заявили в СВР

Предприятия ВПК Сербии несмотря на давление на Белград со стороны Москвы наращивают экспорт военной продукции на Украину, украинские военные благодарны за это... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T14:50+0300

2025-06-23T14:50+0300

2025-06-23T14:53+0300

вооружения

россия

сербия

белград

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_0:35:641:395_1920x0_80_0_0_a960ee07dfcf0563a4326680557771f6.jpg

МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Предприятия ВПК Сербии несмотря на давление на Белград со стороны Москвы наращивают экспорт военной продукции на Украину, украинские военные благодарны за это. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). "Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР России информации, украинские военные весьма благодарны сербским производителям вооружения и боеприпасов за вклад в поддержание боеспособности ВСУ. В Киеве отмечают, что предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией. Во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок", - говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей.Кроме того, сербский завод "Крушик" продал чешской компании несколько крупных партий комплектов для сборки 122-миллиметровых ракет реактивной системы залпового огня "Град", предназначенных для украинских войск.В ведомстве также напомнили, что в Сербии хорошо известно, что их ракеты и снаряды, производимые для Киева и собираемые в основном в Чехии и Болгарии, будут убивать российских военных и жителей населенных пунктов России.

https://1prime.ru/20250620/neft-858739761.html

сербия

белград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сербия, белград, всу