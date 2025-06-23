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Сербия обходными путями экспортирует оружие на Украину, заявили в СВР
Сербия обходными путями экспортирует оружие на Украину, заявили в СВР - 23.06.2025, ПРАЙМ
Сербия обходными путями экспортирует оружие на Украину, заявили в СВР
Предприятия ВПК Сербии несмотря на давление на Белград со стороны Москвы наращивают экспорт военной продукции на Украину, украинские военные благодарны за это... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T14:50+0300
2025-06-23T14:50+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Предприятия ВПК Сербии несмотря на давление на Белград со стороны Москвы наращивают экспорт военной продукции на Украину, украинские военные благодарны за это. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). "Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР России информации, украинские военные весьма благодарны сербским производителям вооружения и боеприпасов за вклад в поддержание боеспособности ВСУ. В Киеве отмечают, что предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией. Во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок", - говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей.Кроме того, сербский завод "Крушик" продал чешской компании несколько крупных партий комплектов для сборки 122-миллиметровых ракет реактивной системы залпового огня "Град", предназначенных для украинских войск.В ведомстве также напомнили, что в Сербии хорошо известно, что их ракеты и снаряды, производимые для Киева и собираемые в основном в Чехии и Болгарии, будут убивать российских военных и жителей населенных пунктов России.
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Вооружения, РОССИЯ, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, ВСУ
Сербия обходными путями экспортирует оружие на Украину, заявили в СВР
СВР: предприятия ВПК Сербии наращивают экспорт военной продукции на Украину
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Предприятия ВПК Сербии несмотря на давление на Белград со стороны Москвы наращивают экспорт военной продукции на Украину, украинские военные благодарны за это. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР России информации, украинские военные весьма благодарны сербским производителям вооружения и боеприпасов за вклад в поддержание боеспособности ВСУ. В Киеве отмечают, что предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией. Во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей.
Кроме того, сербский завод "Крушик" продал чешской компании несколько крупных партий комплектов для сборки 122-миллиметровых ракет реактивной системы залпового огня "Град", предназначенных для украинских войск.
В ведомстве также напомнили, что в Сербии хорошо известно, что их ракеты и снаряды, производимые для Киева и собираемые в основном в Чехии и Болгарии, будут убивать российских военных и жителей населенных пунктов России.
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