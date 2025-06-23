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"Ради ущерба". СМИ сообщили о возможном ударе Трампа по Европе

"Ради ущерба". СМИ сообщили о возможном ударе Трампа по Европе - 23.06.2025, ПРАЙМ

"Ради ущерба". СМИ сообщили о возможном ударе Трампа по Европе

Президент США Дональд Трамп может отдать приказ об отключении интернета на европейском континенте. Об этом пишет издание Politico. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T13:26+0300

2025-06-23T13:26+0300

2025-06-23T13:27+0300

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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может отдать приказ об отключении интернета на европейском континенте. Об этом пишет издание Politico."Мысль о том, что Трамп может отдать указ об отключении интернета или сделать что-то еще ради нанесения серьезного ущерба экономическим интересам Евросоюза уже не так неправдоподобна, какой она могла показаться полгода назад", — считает глава аналитического Центра по регулированию в Европе Зак Майерс.В публикации подчеркивается критическая уязвимость Европы, заключающаяся в ее зависимости от американских провайдеров облачных услуг, которые необходимы для функционирования большинства цифровых сервисов.Обозреватели отмечают, что компании-гиганты из США, такие как Amazon, Microsoft и Google, контролируют более двух третей рынка облачных услуг в ЕС. Это вызывает опасения на континенте, что эти предприятия могут начать более тесное сотрудничество с администрацией Трампа против европейских стран ради достижения собственных интересов.В январе газета Sydney Morning Herald сообщала о том, что Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии. Это заявление было сделано в ответ на намерение властей страны принять закон, который не устраивает компанию.

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европа, дональд трамп, ес, politico, amazon