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Трамп хочет мира на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом
Трамп хочет мира на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом - 23.06.2025, ПРАЙМ
Трамп хочет мира на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом
Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет мира на Ближнем Востоке, но иногда для достижения этой цели требуется применение силы, заявила пресс-секретарь... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T15:50+0300
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ВАШИНГТОН, 23 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет мира на Ближнем Востоке, но иногда для достижения этой цели требуется применение силы, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент хочет мира, но иногда вы должны использовать силу, чтобы достичь ее", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News, комментируя стремление Трампа к миру на Ближнем Востоке после совершенных США ударов по Ирану. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
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сша, иран, дональд трамп
Политика, США, ИРАН, Дональд Трамп
Трамп хочет мира на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом
Левитт: Трамп хочет мира на Ближнем Востоке, но иногда для этого требуется сила
ВАШИНГТОН, 23 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет мира на Ближнем Востоке, но иногда для достижения этой цели требуется применение силы, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент хочет мира, но иногда вы должны использовать силу, чтобы достичь ее", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News, комментируя стремление Трампа к миру на Ближнем Востоке после совершенных США ударов по Ирану.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
"Ради ущерба". СМИ сообщили о возможном ударе Трампа по Европе