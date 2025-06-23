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Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже, сообщил Белый дом

Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже, сообщил Белый дом - 23.06.2025, ПРАЙМ

Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже, сообщил Белый дом

Президент США Дональд Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже и отправится в Гаагу во вторник, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T15:59+0300

2025-06-23T15:59+0300

2025-06-23T16:02+0300

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ВАШИНГТОН, 23 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже и отправится в Гаагу во вторник, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Левитт 19 июня сообщала, что вылет Трампа на саммит НАТО планируется в понедельник утром. "Завтра утром президент отправится на (саммит - ред.) НАТО, и одной из главных тем обсуждения станет пятипроцентный порог (расходов на оборону по отношению к ВВП - ред.), который должны преодолеть наши союзники по НАТО", - сказала пресс-секретарь в эфире телеканала Fox News. Саммит НАТО пройдет во вторник и среду в Гааге. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

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гаага, европа, вашингтон, дональд трамп, пит хегсет, нато, fox news