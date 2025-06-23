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ЦБ отметил рост денежной массы в России - 23.06.2025, ПРАЙМ
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ЦБ отметил рост денежной массы в России
ЦБ отметил рост денежной массы в России - 23.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост денежной массы в России
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае вырос на 0,6%, до 118,2 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T17:37+0300
2025-06-23T17:37+0300
экономика
финансы
россия
рф
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае вырос на 0,6%, до 118,2 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 июня составил 118,219 триллиона рублей, на 1 мая - 117,537 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 682 миллиарда рублей, или на 0,6%.
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финансы, россия, рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ
17:37 23.06.2025
 
ЦБ отметил рост денежной массы в России

ЦБ: объем денежной массы в национальном определении в мае вырос на 0,6%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае вырос на 0,6%, до 118,2 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 июня составил 118,219 триллиона рублей, на 1 мая - 117,537 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 682 миллиарда рублей, или на 0,6%.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
ЦБ рассказал о вариантах решения по ставке в июне
20 июня, 13:18
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФ
 
 
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