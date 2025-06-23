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ЦБ отметил рост денежной массы в России
ЦБ отметил рост денежной массы в России - 23.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост денежной массы в России
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае вырос на 0,6%, до 118,2 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T17:37+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае вырос на 0,6%, до 118,2 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 июня составил 118,219 триллиона рублей, на 1 мая - 117,537 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 682 миллиарда рублей, или на 0,6%.
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финансы, россия, рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ
ЦБ отметил рост денежной массы в России
ЦБ: объем денежной массы в национальном определении в мае вырос на 0,6%
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае вырос на 0,6%, до 118,2 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 июня составил 118,219 триллиона рублей, на 1 мая - 117,537 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 682 миллиарда рублей, или на 0,6%.
ЦБ рассказал о вариантах решения по ставке в июне