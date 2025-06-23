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В Тульской области возбудили дело после убийства двух человек

В Тульской области возбудили дело после убийства двух человек - 23.06.2025, ПРАЙМ

В Тульской области возбудили дело после убийства двух человек

Тульские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек, сообщили журналистам в СУ СК по региону. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T21:49+0300

2025-06-23T21:49+0300

2025-06-23T22:20+0300

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ВОРОНЕЖ, 23 июн - ПРАЙМ. Тульские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек, сообщили журналистам в СУ СК по региону. "Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух местных жителей по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек)", — сообщили в СУ СК по Тульской области.Источник в силовых структурах Тульской области ранее сообщил РИА Новости, что директор колледжа олимпийского резерва Тульской области Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов найдены застреленными. Их тела нашли в автомобиле на дороге в регионе. По данным источника, адвокат ранее работал следователем в СУ СК по Тульской области.

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