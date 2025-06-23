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"Турецкие авиалинии" отменили несколько рейсов после атаки Ирана - 23.06.2025, ПРАЙМ
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"Турецкие авиалинии" отменили несколько рейсов после атаки Ирана
"Турецкие авиалинии" отменили несколько рейсов после атаки Ирана - 23.06.2025, ПРАЙМ
"Турецкие авиалинии" отменили несколько рейсов после атаки Ирана
"Турецкие авиалинии" отменили запланированные рейсы в Бахрейн, Даммам, Доху, Дубай, Кувейт, Абу-Даби и Маскат, заявил представитель авиакомпании Яхья Устюн. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T21:31+0300
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АНКАРА, 23 июн - ПРАЙМ. "Турецкие авиалинии" отменили запланированные рейсы в Бахрейн, Даммам, Доху, Дубай, Кувейт, Абу-Даби и Маскат, заявил представитель авиакомпании Яхья Устюн. "Уважаемые пассажиры! 23 июня запланированные рейсы в Бахрейн, Даммам, Доху, Дубай, Кувейт, Абу-Даби и Маскат были отменены. Мы просим вас следить за обновлениями, касающимися ваших рейсов, на нашем сайте", - написал представитель компании в соцсети Х. Вооруженные силы Ирана сообщили, что провели ракетную атаку против военной базы США в Катаре.Катарские власти приняли решение о временном закрытии воздушного пространства страны в целях безопасности.
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бизнес, сша, иран, бахрейн, дональд трамп, джей ди вэнс, антониу гутерреш, оон, ири, мид
Бизнес, США, ИРАН, БАХРЕЙН, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Антониу Гутерреш, ООН, ИРИ, МИД
21:31 23.06.2025 (обновлено: 21:51 23.06.2025)
 
"Турецкие авиалинии" отменили несколько рейсов после атаки Ирана

"Турецкие авиалинии" отменили запланированные рейсы в Бахрейн и Доху

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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АНКАРА, 23 июн - ПРАЙМ. "Турецкие авиалинии" отменили запланированные рейсы в Бахрейн, Даммам, Доху, Дубай, Кувейт, Абу-Даби и Маскат, заявил представитель авиакомпании Яхья Устюн.
"Уважаемые пассажиры! 23 июня запланированные рейсы в Бахрейн, Даммам, Доху, Дубай, Кувейт, Абу-Даби и Маскат были отменены. Мы просим вас следить за обновлениями, касающимися ваших рейсов, на нашем сайте", - написал представитель компании в соцсети Х.
Вооруженные силы Ирана сообщили, что провели ракетную атаку против военной базы США в Катаре.
Катарские власти приняли решение о временном закрытии воздушного пространства страны в целях безопасности.
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Катар предупредил о возможном ответе на атаку Ирана
20:54
 
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