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"Турецкие авиалинии" отменили несколько рейсов после атаки Ирана

"Турецкие авиалинии" отменили несколько рейсов после атаки Ирана - 23.06.2025, ПРАЙМ

"Турецкие авиалинии" отменили несколько рейсов после атаки Ирана

"Турецкие авиалинии" отменили запланированные рейсы в Бахрейн, Даммам, Доху, Дубай, Кувейт, Абу-Даби и Маскат, заявил представитель авиакомпании Яхья Устюн. | 23.06.2025, ПРАЙМ

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АНКАРА, 23 июн - ПРАЙМ. "Турецкие авиалинии" отменили запланированные рейсы в Бахрейн, Даммам, Доху, Дубай, Кувейт, Абу-Даби и Маскат, заявил представитель авиакомпании Яхья Устюн. "Уважаемые пассажиры! 23 июня запланированные рейсы в Бахрейн, Даммам, Доху, Дубай, Кувейт, Абу-Даби и Маскат были отменены. Мы просим вас следить за обновлениями, касающимися ваших рейсов, на нашем сайте", - написал представитель компании в соцсети Х. Вооруженные силы Ирана сообщили, что провели ракетную атаку против военной базы США в Катаре.Катарские власти приняли решение о временном закрытии воздушного пространства страны в целях безопасности.

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бизнес, сша, иран, бахрейн, дональд трамп, джей ди вэнс, антониу гутерреш, оон, ири, мид