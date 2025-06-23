https://1prime.ru/20250623/turtsiya-858806412.html

Турция вошла в четверку лучших стран мира по туризму

Турция вошла в четверку лучших стран мира по туризму - 23.06.2025, ПРАЙМ

Турция вошла в четверку лучших стран мира по туризму

Турция вошла в четверку лучших стран мира по туризму с 56,7 миллиона посетителей в прошлом году, сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T14:08+0300

2025-06-23T14:08+0300

2025-06-23T14:08+0300

туризм

бизнес

турция

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АНКАРА, 23 июн – ПРАЙМ. Турция вошла в четверку лучших стран мира по туризму с 56,7 миллиона посетителей в прошлом году, сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. Доля российских туристов, прибывших на отдых в Турцию в прошлом году, составила 12% от общего потока, заявил ранее заместитель министра торговли Турции Мустафа Тузджу. "Согласно данным Барометра мирового туризма за май 2025 года, опубликованным Всемирной туристской организацией ООН (UN Tourism), Турция стала 4-й страной, принимающей наибольшее количество туристов в мире, с 56,7 миллиона иностранных посетителей в 2024 году", - сообщил министр в соцсети Х. По его словам, поднявшись на одну ступеньку с 5-го на 4-е место по сравнению с предыдущим годом, Турция продолжила свой неуклонный рост в этой области. "Этот большой успех является результатом эффективного продвижения нашего исторического наследия и культурного богатства, нашей сильной инфраструктуры и туристического разнообразия, охватывающего четыре сезона. Сегодня Турция является образцовой туристической страной, а не просто страной, за которой нужно наблюдать", - отметил министр. РФ лидировала по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более семи миллионов россиян.

https://1prime.ru/20250610/turizm-858371361.html

турция

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туризм, бизнес, турция