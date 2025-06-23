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Союзники США не знали о намерении нанести удар по Ирану, заявили в Польше - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Союзники США не знали о намерении нанести удар по Ирану, заявили в Польше
Союзники США не знали о намерении нанести удар по Ирану, заявили в Польше - 23.06.2025, ПРАЙМ
Союзники США не знали о намерении нанести удар по Ирану, заявили в Польше
Союзники США по НАТО не знали о намерении Вашингтона нанести удар по Ирану, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T09:12+0300
2025-06-23T09:12+0300
политика
иран
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ВАРШАВА, 23 июн - ПРАЙМ. Союзники США по НАТО не знали о намерении Вашингтона нанести удар по Ирану, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире радиостанции RMF FM. "Штаты сделали это в высшей степени тайны", - отвечая на вопрос, знали ли в Польше о намерении США. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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иран, сша, вашингтон, дональд трамп, оон, нато, мид
Политика, ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ООН, НАТО, МИД
09:12 23.06.2025
 
Союзники США не знали о намерении нанести удар по Ирану, заявили в Польше

МО Польши: союзники США не знали о намерении Вашингтона нанести удар по Ирану

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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ВАРШАВА, 23 июн - ПРАЙМ. Союзники США по НАТО не знали о намерении Вашингтона нанести удар по Ирану, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире радиостанции RMF FM.
"Штаты сделали это в высшей степени тайны", - отвечая на вопрос, знали ли в Польше о намерении США.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
СМИ: Иран угрожал в случае атаки активизацией террористических ячеек в США
09:00
 
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