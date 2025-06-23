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Белый дом заявил, что удары США пришлись по хранилищам иранского урана - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Белый дом заявил, что удары США пришлись по хранилищам иранского урана
Белый дом заявил, что удары США пришлись по хранилищам иранского урана - 23.06.2025, ПРАЙМ
Белый дом заявил, что удары США пришлись по хранилищам иранского урана
Вашингтон уверен, что удары по Ирану в субботу пришлись по местам хранения обогащенного урана, а объекты ядерной инфраструктуры были "полностью уничтожены". Об... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T15:45+0300
2025-06-23T15:45+0300
политика
сша
иран
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 23 июн – ПРАЙМ. Вашингтон уверен, что удары по Ирану в субботу пришлись по местам хранения обогащенного урана, а объекты ядерной инфраструктуры были "полностью уничтожены". Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Мы уверены, да, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены, как и заявил президент в своём обращении в субботу вечером. У нас высокая степень уверенности в том, что именно там, где были нанесены удары, и хранился обогащённый уран. Президент не отдал бы приказ об атаке, если бы мы в этом не были уверены", — сказала она в эфире телеканала ABC. По её словам, операция США против ядерных объектов Ирана стала "оглушительным успехом", и это подтверждают как американские официальные лица, так и союзники США, включая Израиль.
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сша, иран, вашингтон
Политика, США, ИРАН, ВАШИНГТОН
15:45 23.06.2025
 
Белый дом заявил, что удары США пришлись по хранилищам иранского урана

Белый дом: США уверены, что удары по Ирану пришлись по местам хранения урана

© fotolia.com / TupungatoБелый дом
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© fotolia.com / Tupungato
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ВАШИНГТОН, 23 июн – ПРАЙМ. Вашингтон уверен, что удары по Ирану в субботу пришлись по местам хранения обогащенного урана, а объекты ядерной инфраструктуры были "полностью уничтожены". Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Мы уверены, да, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены, как и заявил президент в своём обращении в субботу вечером. У нас высокая степень уверенности в том, что именно там, где были нанесены удары, и хранился обогащённый уран. Президент не отдал бы приказ об атаке, если бы мы в этом не были уверены", — сказала она в эфире телеканала ABC.
По её словам, операция США против ядерных объектов Ирана стала "оглушительным успехом", и это подтверждают как американские официальные лица, так и союзники США, включая Израиль.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Гросси: Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов
12:35
 
ПолитикаСШАИРАНВАШИНГТОН
 
 
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