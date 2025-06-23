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Белый дом заявил, что удары США пришлись по хранилищам иранского урана

Белый дом заявил, что удары США пришлись по хранилищам иранского урана - 23.06.2025, ПРАЙМ

Белый дом заявил, что удары США пришлись по хранилищам иранского урана

Вашингтон уверен, что удары по Ирану в субботу пришлись по местам хранения обогащенного урана, а объекты ядерной инфраструктуры были "полностью уничтожены". Об... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T15:45+0300

2025-06-23T15:45+0300

2025-06-23T15:45+0300

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ВАШИНГТОН, 23 июн – ПРАЙМ. Вашингтон уверен, что удары по Ирану в субботу пришлись по местам хранения обогащенного урана, а объекты ядерной инфраструктуры были "полностью уничтожены". Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Мы уверены, да, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены, как и заявил президент в своём обращении в субботу вечером. У нас высокая степень уверенности в том, что именно там, где были нанесены удары, и хранился обогащённый уран. Президент не отдал бы приказ об атаке, если бы мы в этом не были уверены", — сказала она в эфире телеканала ABC. По её словам, операция США против ядерных объектов Ирана стала "оглушительным успехом", и это подтверждают как американские официальные лица, так и союзники США, включая Израиль.

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