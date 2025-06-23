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Россия и Австралия стали крупнейшими экспортерами угля в Китай

Россия и Австралия стали крупнейшими экспортерами угля в Китай - 23.06.2025, ПРАЙМ

Россия и Австралия стали крупнейшими экспортерами угля в Китай

Заметно нарастить свою долю в поставках угля в Китай в январе-мае среди крупнейших экспортеров смогли только Россия и Австралия, подсчитало РИА Новости по... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T11:10+0300

2025-06-23T11:10+0300

2025-06-23T11:10+0300

энергетика

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Заметно нарастить свою долю в поставках угля в Китай в январе-мае среди крупнейших экспортеров смогли только Россия и Австралия, подсчитало РИА Новости по данным таможенной статистики Поднебесной. В январе-мае этого года Китай импортировал каменного и бурого угля, а также кокса из них на 14,7 миллиарда долларов - это почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля России по итогам отчетного периода составила 23,5% против 21,2% годом ранее, сопоставимую положительную динамику показала и Австралия - рост до 19,7% с 16,4%. Россия сохранила за собой статус второго крупнейшего поставщика в Китай, уступив только Индонезии, доля которой в годовом выражении просела на 0,3 пункта - до 32,4%. Третьей в этом году стала Австралия, а бывшая в 2024 году третьей Монголия опустилась на четвертое место на фоне снижения доли в поставках на 3,2 процентного пункта - до 14,3%. Пятой осталась Канада, доля которой за год подросла на 0,4 пункта - до 5,2%. Львиная доля российских поставок угля в Китай приходится на каменный уголь - 95%, чуть менее 5% занимает бурый уголь, а оставшаяся часть приходится на кокс из этих видов угля.

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китай

австралия

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