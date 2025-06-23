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Урожай из-за заморозков в Калужской области снизится незначительно
Урожай из-за заморозков в Калужской области снизится незначительно - 23.06.2025, ПРАЙМ
Урожай из-за заморозков в Калужской области снизится незначительно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Урожай из-за весенних заморозков в Калужской области снизится незначительно, пострадала в основном черная смородина, сообщил | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T06:28+0300
2025-06-23T06:28+0300
2025-06-23T06:28+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Урожай из-за весенних заморозков в Калужской области снизится незначительно, пострадала в основном черная смородина, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Весенние заморозки коснулись в первую очередь, слава Богу, небольшого сегмента, который касается плодовых кустов, в частности, черной смородины. Мы стараемся помочь финансово тем предпринимателям, которые этим занимались. В остальном незначительно, ну, процентов на 5-10 максимум мы от плана снизим урожай, который получим с наших полей", - рассказал губернатор.
По его словам, в среднем в регионе собирают примерно 260 тысяч тонн урожая.
"В этом году мы рассчитываем на 250 (тысяч тонн урожая - ред.). В прошлом году собрали 220. Прошлый год был, кстати, самым неурожайным и крайне сложным. Да, заморозки немножко ударили, но мы рассчитываем, что урожай будет больше, чем в прошлом году точно", - отметил глава региона.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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бизнес, россия, калужская область
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Калужская область
Урожай из-за заморозков в Калужской области снизится незначительно
Калужский губернатор Шапша: урожай из-за заморозков снизится незначительно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Урожай из-за весенних заморозков в Калужской области снизится незначительно, пострадала в основном черная смородина, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Весенние заморозки коснулись в первую очередь, слава Богу, небольшого сегмента, который касается плодовых кустов, в частности, черной смородины. Мы стараемся помочь финансово тем предпринимателям, которые этим занимались. В остальном незначительно, ну, процентов на 5-10 максимум мы от плана снизим урожай, который получим с наших полей", - рассказал губернатор.
По его словам, в среднем в регионе собирают примерно 260 тысяч тонн урожая.
"В этом году мы рассчитываем на 250 (тысяч тонн урожая - ред.). В прошлом году собрали 220. Прошлый год был, кстати, самым неурожайным и крайне сложным. Да, заморозки немножко ударили, но мы рассчитываем, что урожай будет больше, чем в прошлом году точно", - отметил глава региона.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.