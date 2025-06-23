https://1prime.ru/20250623/ushakov-858793448.html

Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану

Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану - 23.06.2025, ПРАЙМ

Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану

Контакты между РФ и США продолжаются, в том числе по Ирану, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T09:56+0300

2025-06-23T09:56+0300

2025-06-23T09:56+0300

политика

россия

рф

иран

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg

МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Контакты между РФ и США продолжаются, в том числе по Ирану, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Контакты с американцами идут. По Ирану в том числе", - сказал Ушаков.Отвечая на вопрос, планирует ли сегодня президент России Владимир Путин разговор с лидером США Дональдом Трампом, Ушаков ответил отрицательно.

https://1prime.ru/20250623/putin-858793334.html

рф

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, иран, юрий ушаков