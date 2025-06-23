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Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану
Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану - 23.06.2025, ПРАЙМ
Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану
Контакты между РФ и США продолжаются, в том числе по Ирану, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T09:56+0300
2025-06-23T09:56+0300
политика
россия
рф
иран
юрий ушаков
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Контакты между РФ и США продолжаются, в том числе по Ирану, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Контакты с американцами идут. По Ирану в том числе", - сказал Ушаков.Отвечая на вопрос, планирует ли сегодня президент России Владимир Путин разговор с лидером США Дональдом Трампом, Ушаков ответил отрицательно.
https://1prime.ru/20250623/putin-858793334.html
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россия, рф, иран, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, РФ, ИРАН, Юрий Ушаков
09:56 23.06.2025
 
Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану

Ушаков: контакты между Россией и США продолжаются, в том числе по Ирану

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Контакты между РФ и США продолжаются, в том числе по Ирану, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Контакты с американцами идут. По Ирану в том числе", - сказал Ушаков.
Отвечая на вопрос, планирует ли сегодня президент России Владимир Путин разговор с лидером США Дональдом Трампом, Ушаков ответил отрицательно.
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