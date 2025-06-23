https://1prime.ru/20250623/ushakov-858793448.html
Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану
Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану - 23.06.2025, ПРАЙМ
Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану
Контакты между РФ и США продолжаются, в том числе по Ирану, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T09:56+0300
2025-06-23T09:56+0300
2025-06-23T09:56+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Контакты между РФ и США продолжаются, в том числе по Ирану, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Контакты с американцами идут. По Ирану в том числе", - сказал Ушаков.Отвечая на вопрос, планирует ли сегодня президент России Владимир Путин разговор с лидером США Дональдом Трампом, Ушаков ответил отрицательно.
https://1prime.ru/20250623/putin-858793334.html
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россия, рф, иран, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, РФ, ИРАН, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал о контактах России и США по Ирану
Ушаков: контакты между Россией и США продолжаются, в том числе по Ирану
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Контакты между РФ и США продолжаются, в том числе по Ирану, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Контакты с американцами идут. По Ирану в том числе", - сказал Ушаков.
Отвечая на вопрос, планирует ли сегодня президент России Владимир Путин разговор с лидером США Дональдом Трампом, Ушаков ответил отрицательно.
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