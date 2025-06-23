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В Венгрии пообещали не допустить украинскую сельхозпродукцию на рынки ЕС

В Венгрии пообещали не допустить украинскую сельхозпродукцию на рынки ЕС - 23.06.2025, ПРАЙМ

В Венгрии пообещали не допустить украинскую сельхозпродукцию на рынки ЕС

Украина требует допустить ее сельхозпродукцию на рынки ЕС еще до вступления самой страны в сообщество, Будапешт этого не допустит, поскольку это бы разорило... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T15:22+0300

2025-06-23T15:22+0300

2025-06-23T15:22+0300

экономика

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БУДАПЕШТ, 23 июн - ПРАЙМ. Украина требует допустить ее сельхозпродукцию на рынки ЕС еще до вступления самой страны в сообщество, Будапешт этого не допустит, поскольку это бы разорило венгерских аграриев, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Украина требует не только того, чтобы ее как можно быстрее приняли в ЕС, но и того, чтобы ее сельхозпродукция как можно скорее оказалась на рынках ЕС еще до ее вступления. Это означало бы, что венгерским фермерам придется конкурировать с дешевой, некачественной сельскохозяйственной продукцией, которая даже не лишена ядов и химикатов. А это, очевидно, разорит венгерских фермеров, мы этого не допустим", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Трансляцию выступления вел телеканал М1. Представитель Еврокомиссии 22 мая сообщил журналистам в Брюсселе, что ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. По его словам, страны ЕС утвердили меры переходного периода. Это означает, что в течение оставшихся месяцев 2025 года для Украины будут действовать тарифные квоты, рассчитанные на весь год. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной. По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.

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украина, будапешт, венгрия, петер сийярто, ес, мид