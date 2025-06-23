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В России пройдет эксперимент по регистрации иностранцев без визы на границе - 23.06.2025, ПРАЙМ
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В России пройдет эксперимент по регистрации иностранцев без визы на границе
В России пройдет эксперимент по регистрации иностранцев без визы на границе - 23.06.2025, ПРАЙМ
В России пройдет эксперимент по регистрации иностранцев без визы на границе
Эксперимент по новой процедуре регистрации на госгранице России иностранцев без визы пройдет с 30 июня этого года по 30 июня 2026 года, сообщила в понедельник... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T22:59+0300
2025-06-23T22:59+0300
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АСТАНА, 23 июн - ПРАЙМ. Эксперимент по новой процедуре регистрации на госгранице России иностранцев без визы пройдет с 30 июня этого года по 30 июня 2026 года, сообщила в понедельник пресс-служба российского посольства в Казахстане. "С 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации будет проводиться эксперимент в части апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении на сайте посольства. По данным дипмиссии, иностранным гражданам, планирующим въезд в Россию без получения визы, предлагается заранее пройти процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме с помощью мобильного приложения ruID заявление о въезде в РФ. По информации посольства, в приложении можно сдать биометрию: сделать фото лица, паспорта и запись голоса. На границе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, данные которого гражданин указывает в приложении ruID, уточнила дипмиссия. Посольство добавило, что в течение десяти дней после въезда на территорию России следует завершить регистрацию биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС), для чего необходимо посетить отделение банка с документами, удостоверяющими личность. "Вводимая в качестве эксперимента новая процедура регистрации въезжающих в Российскую Федерацию иностранных граждан не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок граждан Российской Федерации и Республики Казахстан. Обращаем внимание на добровольный характер заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения ruID", - подчеркнула дипмиссия. Посольство отметило, что отсутствие заполненного заявления о въезде не окажет влияния на проведение пограничного контроля российскими пограничниками. Однако дипломаты советуют воспользоваться приложением ruID, в том числе, для получения дополнительных преимуществ по удаленному доступу на территории России к "Госуслугам", услугам мобильной связи российских операторов и проведения платежей. Согласно новым правилам, заявление о въезде подается заранее: не позднее, чем за 72 часа, и не раньше, чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, заявление о въезде можно оформить за четыре часа: для этого следует предоставить документы, подтверждающие особые обстоятельства, указала дипмиссия. Порядок въезда в РФ иностранных граждан в визовом режиме, в том числе по единой электронной визе, остается прежним, заключило посольство.
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бизнес, россия, рф, астана, казахстан
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Астана, КАЗАХСТАН
22:59 23.06.2025
 
В России пройдет эксперимент по регистрации иностранцев без визы на границе

Эксперимент по регистрации иностранцев без визы начнется 30 июня

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗагранпаспорт
Загранпаспорт - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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АСТАНА, 23 июн - ПРАЙМ. Эксперимент по новой процедуре регистрации на госгранице России иностранцев без визы пройдет с 30 июня этого года по 30 июня 2026 года, сообщила в понедельник пресс-служба российского посольства в Казахстане.
"С 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации будет проводиться эксперимент в части апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении на сайте посольства.
По данным дипмиссии, иностранным гражданам, планирующим въезд в Россию без получения визы, предлагается заранее пройти процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме с помощью мобильного приложения ruID заявление о въезде в РФ. По информации посольства, в приложении можно сдать биометрию: сделать фото лица, паспорта и запись голоса. На границе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, данные которого гражданин указывает в приложении ruID, уточнила дипмиссия.
Посольство добавило, что в течение десяти дней после въезда на территорию России следует завершить регистрацию биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС), для чего необходимо посетить отделение банка с документами, удостоверяющими личность.
"Вводимая в качестве эксперимента новая процедура регистрации въезжающих в Российскую Федерацию иностранных граждан не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок граждан Российской Федерации и Республики Казахстан. Обращаем внимание на добровольный характер заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения ruID", - подчеркнула дипмиссия.
Посольство отметило, что отсутствие заполненного заявления о въезде не окажет влияния на проведение пограничного контроля российскими пограничниками. Однако дипломаты советуют воспользоваться приложением ruID, в том числе, для получения дополнительных преимуществ по удаленному доступу на территории России к "Госуслугам", услугам мобильной связи российских операторов и проведения платежей.
Согласно новым правилам, заявление о въезде подается заранее: не позднее, чем за 72 часа, и не раньше, чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, заявление о въезде можно оформить за четыре часа: для этого следует предоставить документы, подтверждающие особые обстоятельства, указала дипмиссия.
Порядок въезда в РФ иностранных граждан в визовом режиме, в том числе по единой электронной визе, остается прежним, заключило посольство.
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