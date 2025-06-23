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Власти Москвы фиксируют стабилизацию темпов роста экономики
Власти Москвы фиксируют стабилизацию темпов роста экономики - 23.06.2025, ПРАЙМ
Власти Москвы фиксируют стабилизацию темпов роста экономики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Власти Москвы фиксируют стабилизацию темпов роста столичной экономики в 2025 году, в предыдущие два года она росла... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T07:07+0300
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2025-06-23T07:07+0300
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Власти Москвы фиксируют стабилизацию темпов роста столичной экономики в 2025 году, в предыдущие два года она росла рекордными темпами, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"За последние пять лет накопленные темпы роста экономики Москвы более чем в два раза превышают общестрановые темпы роста. Особенно высокий рост мы видим в последние два года. По итогам 2023 года ВРП Москвы вырос на 7,9%. По 2024 году у нас сейчас есть предварительные собственные оценки, мы видим, что это где-то около 5,5%. Это очень высокие темпы, можно сказать, рекордные. В этом году мы видим, что темпы начинают стабилизироваться и приходить к нормальному уровню", - рассказала Багреева.
Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
Власти Москвы фиксируют стабилизацию темпов роста экономики
Заммэра Багреева: темпы роста экономики Москвы в 2025 году стабилизируются
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Власти Москвы фиксируют стабилизацию темпов роста столичной экономики в 2025 году, в предыдущие два года она росла рекордными темпами, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"За последние пять лет накопленные темпы роста экономики Москвы более чем в два раза превышают общестрановые темпы роста. Особенно высокий рост мы видим в последние два года. По итогам 2023 года ВРП Москвы вырос на 7,9%. По 2024 году у нас сейчас есть предварительные собственные оценки, мы видим, что это где-то около 5,5%. Это очень высокие темпы, можно сказать, рекордные. В этом году мы видим, что темпы начинают стабилизироваться и приходить к нормальному уровню", - рассказала Багреева.
Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.