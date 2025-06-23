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В Нью-Йорке построят крупную ядерную энергетическую установку

В Нью-Йорке построят крупную ядерную энергетическую установку - 23.06.2025, ПРАЙМ

В Нью-Йорке построят крупную ядерную энергетическую установку

Власти Нью-Йорка намерены построить крупную ядерную энергетическую установку (ЯЭУ), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на губернатора штата Кэти... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T17:14+0300

2025-06-23T17:14+0300

2025-06-23T17:14+0300

энергетика

мировая экономика

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Власти Нью-Йорка намерены построить крупную ядерную энергетическую установку (ЯЭУ), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на губернатора штата Кэти Хокул. Как пишет газета, управление энергетики штата Нью-Йорк выберет площадку для строительства к северу от города Нью-Йорк и определит проект реактора, поскольку объект может представлять собой "один большой реактор или несколько более маленьких". "Нью-Йорк намерен построить крупную ядерную энергетическую установку, который станет первым крупномасштабным заводом в США более чем за 15 лет", - говорится в сообщении. По данным Wall Street Journal, в настоящее время атомные электростанции производят около 19% электроэнергии в США.

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мировая экономика, нью-йорк, сша