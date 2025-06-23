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США в 88-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров

США в 88-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров - 23.06.2025, ПРАЙМ

США в 88-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров

Соединенные Штаты Америки в 88-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых арбитров Апелляционного органа... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T18:03+0300

2025-06-23T18:03+0300

2025-06-23T18:03+0300

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ЖЕНЕВА, 23 июн – ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки в 88-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых арбитров Апелляционного органа ВТО, сообщил журналистам торговый источник в Женеве. "США вновь заявили, что они не в состоянии согласиться с предложением 130 членов ВТО, призывающим начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе, что стало 88-м случаем, когда предложение о начале процесса заполнения вакансий было заблокировано", - сообщил источник. По его данным, США повторили, что необходима фундаментальная реформа системы урегулирования споров ВТО и что эта реформа отразится на том, в какой степени возможно создание такой реформированной системы урегулирования споров ВТО. "Соединенные Штаты заявили, что не поддерживают предложенное решение, отметив, что у них были давние опасения по поводу урегулирования споров в рамках ВТО, которые сохранялись во всех администрациях США. США, например, сослались на свою обеспокоенность по поводу принятия толкований, которые расходятся с соглашениями ВТО, и использования таких толкований в качестве прецедента", - добавил источник. Он уточнил, что США подчеркнули, что процесс урегулирования споров призван помочь государствам-членам разрешать конкретные споры без создания новых правил, которые изменяют права и обязательства в соответствии с охватываемыми соглашениями ВТО, сохраняя суверенитет США, гарантируя, что они не будут связаны правилами, не одобренными Конгрессом. Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут спустя 60 дней создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых арбитров. У ВТО нет полномочий навязывать решение.

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