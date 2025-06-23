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Премьер Японии может отменить участие в саммите НАТО в Гааге - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Премьер Японии может отменить участие в саммите НАТО в Гааге
Премьер Японии может отменить участие в саммите НАТО в Гааге - 23.06.2025, ПРАЙМ
Премьер Японии может отменить участие в саммите НАТО в Гааге
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба согласовывает отмену своего участия в саммите НАТО в Гааге, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T08:23+0300
2025-06-23T08:23+0300
политика
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ТОКИО, 23 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба согласовывает отмену своего участия в саммите НАТО в Гааге, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. Если визит главы японского правительства в Нидерланды будет отменен, то это станет первым случаем с 2022 года, когда лидер Японии не будет присутствовать на саммите НАТО. О планах поездки на саммит НАТО Исиба заявил в ходе пресс-конференции на полях состоявшегося в Канаде саммита лидеров стран "Большой семерки". Ранее в понедельник газета "Никкэй" писала, что президент США Дональд Трамп планировал встречу с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии на полях саммита НАТО. В свою очередь, телеканал NHK со ссылкой на источники, сообщает, что премьер-министр принял решение отменить визит в Нидерланды из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, включая атаку США на иранские ядерные объекты. Не исключается, что вместо Исибы Японию на саммите может представлять глава МИД Такэси Ивая. Также, по словам источников, решение могло быть сделано с учетом возможности отсутствия президента США Дональда Трампа и президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, которая, как и Япония, была приглашена в качестве страны-партнера.
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япония, сша, нидерланды, дональд трамп, нато, мид
Политика, ЯПОНИЯ, США, НИДЕРЛАНДЫ, Дональд Трамп, НАТО, МИД
08:23 23.06.2025
 
Премьер Японии может отменить участие в саммите НАТО в Гааге

Киодо: премьер Японии может отменить участие в саммите НАТО в Гааге

© flickr.com / Hactor de Peredaфлаг Японии
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© flickr.com / Hactor de Pereda
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ТОКИО, 23 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба согласовывает отмену своего участия в саммите НАТО в Гааге, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
Если визит главы японского правительства в Нидерланды будет отменен, то это станет первым случаем с 2022 года, когда лидер Японии не будет присутствовать на саммите НАТО.
О планах поездки на саммит НАТО Исиба заявил в ходе пресс-конференции на полях состоявшегося в Канаде саммита лидеров стран "Большой семерки".
Ранее в понедельник газета "Никкэй" писала, что президент США Дональд Трамп планировал встречу с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии на полях саммита НАТО.
В свою очередь, телеканал NHK со ссылкой на источники, сообщает, что премьер-министр принял решение отменить визит в Нидерланды из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, включая атаку США на иранские ядерные объекты. Не исключается, что вместо Исибы Японию на саммите может представлять глава МИД Такэси Ивая.
Также, по словам источников, решение могло быть сделано с учетом возможности отсутствия президента США Дональда Трампа и президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, которая, как и Япония, была приглашена в качестве страны-партнера.
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ПолитикаЯПОНИЯСШАНИДЕРЛАНДЫДональд ТрампНАТОМИД
 
 
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