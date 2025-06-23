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Япония объявила об отмене участия премьера в саммите НАТО - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Япония объявила об отмене участия премьера в саммите НАТО
Япония объявила об отмене участия премьера в саммите НАТО - 23.06.2025, ПРАЙМ
Япония объявила об отмене участия премьера в саммите НАТО
Визит премьер-министра Японии Сигэру Исибы в Нидерланды, в ходе которого он должен был принять участие в саммите НАТО, отменен, с официальным сообщением об этом | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T11:29+0300
2025-06-23T11:31+0300
политика
япония
нидерланды
сша
дональд трамп
фумио кисида
нато
мид
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ТОКИО, 23 июн – ПРАЙМ. Визит премьер-министра Японии Сигэру Исибы в Нидерланды, в ходе которого он должен был принять участие в саммите НАТО, отменен, с официальным сообщением об этом выступил МИД Японии. "Планировавшийся на 24-26 июня визит премьер-министра Исибы в Гаагу, Нидерланды, для участия в саммите НАТО, в связи с рядом обстоятельств отменен", - говорится в сообщении МИД. Вместо него Японию будет представлять министр иностранных дел Такэси Ивая. Исиба официально заявил о своем участии в саммите НАТО 18 июня. О причинах отмены визита не сообщается, между тем в СМИ в качестве причин называется возможное неучастие президента США Дональда Трампа в саммите, а также атака США на ядерные объекты Ирана. Экс-премьер-министр Японии Фумио Кисида в 2022 году стал первым главой японского правительства, который лично присутствовал на саммите НАТО. Таким образом, участие Исибы в саммите НАТО должно было стать четвертым для японских премьеров и первым для него лично после того, как он возглавил правительство осенью прошлого года. Но в нынешних обстоятельствах станет первым неучастием премьера Японии в саммите НАТО с 2022 года.
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япония, нидерланды, сша, дональд трамп, фумио кисида, нато, мид
Политика, ЯПОНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, США, Дональд Трамп, Фумио Кисида, НАТО, МИД
11:29 23.06.2025 (обновлено: 11:31 23.06.2025)
 
Япония объявила об отмене участия премьера в саммите НАТО

МИД Японии сообщил об отмене участия в саммите НАТО премьера Исибы

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
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ТОКИО, 23 июн – ПРАЙМ. Визит премьер-министра Японии Сигэру Исибы в Нидерланды, в ходе которого он должен был принять участие в саммите НАТО, отменен, с официальным сообщением об этом выступил МИД Японии.
"Планировавшийся на 24-26 июня визит премьер-министра Исибы в Гаагу, Нидерланды, для участия в саммите НАТО, в связи с рядом обстоятельств отменен", - говорится в сообщении МИД.
Вместо него Японию будет представлять министр иностранных дел Такэси Ивая.
Исиба официально заявил о своем участии в саммите НАТО 18 июня. О причинах отмены визита не сообщается, между тем в СМИ в качестве причин называется возможное неучастие президента США Дональда Трампа в саммите, а также атака США на ядерные объекты Ирана.
Экс-премьер-министр Японии Фумио Кисида в 2022 году стал первым главой японского правительства, который лично присутствовал на саммите НАТО. Таким образом, участие Исибы в саммите НАТО должно было стать четвертым для японских премьеров и первым для него лично после того, как он возглавил правительство осенью прошлого года. Но в нынешних обстоятельствах станет первым неучастием премьера Японии в саммите НАТО с 2022 года.
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Премьер Японии может отменить участие в саммите НАТО в Гааге
08:23
 
ПолитикаЯПОНИЯНИДЕРЛАНДЫСШАДональд ТрампФумио КисидаНАТОМИД
 
 
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