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Япония объявила об отмене участия премьера в саммите НАТО

Япония объявила об отмене участия премьера в саммите НАТО - 23.06.2025, ПРАЙМ

Япония объявила об отмене участия премьера в саммите НАТО

Визит премьер-министра Японии Сигэру Исибы в Нидерланды, в ходе которого он должен был принять участие в саммите НАТО, отменен, с официальным сообщением об этом | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T11:29+0300

2025-06-23T11:29+0300

2025-06-23T11:31+0300

политика

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ТОКИО, 23 июн – ПРАЙМ. Визит премьер-министра Японии Сигэру Исибы в Нидерланды, в ходе которого он должен был принять участие в саммите НАТО, отменен, с официальным сообщением об этом выступил МИД Японии. "Планировавшийся на 24-26 июня визит премьер-министра Исибы в Гаагу, Нидерланды, для участия в саммите НАТО, в связи с рядом обстоятельств отменен", - говорится в сообщении МИД. Вместо него Японию будет представлять министр иностранных дел Такэси Ивая. Исиба официально заявил о своем участии в саммите НАТО 18 июня. О причинах отмены визита не сообщается, между тем в СМИ в качестве причин называется возможное неучастие президента США Дональда Трампа в саммите, а также атака США на ядерные объекты Ирана. Экс-премьер-министр Японии Фумио Кисида в 2022 году стал первым главой японского правительства, который лично присутствовал на саммите НАТО. Таким образом, участие Исибы в саммите НАТО должно было стать четвертым для японских премьеров и первым для него лично после того, как он возглавил правительство осенью прошлого года. Но в нынешних обстоятельствах станет первым неучастием премьера Японии в саммите НАТО с 2022 года.

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япония, нидерланды, сша, дональд трамп, фумио кисида, нато, мид