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Юань торгуется в минусе против рубля на Московской бирже в начале недели - 23.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250623/yuan--858815378.html
Юань торгуется в минусе против рубля на Московской бирже в начале недели
Юань торгуется в минусе против рубля на Московской бирже в начале недели - 23.06.2025, ПРАЙМ
Юань торгуется в минусе против рубля на Московской бирже в начале недели
Курс рубля в понедельник днем колеблется преимущественно в умеренном плюсе по отношению к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты остается в районе... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T17:41+0300
2025-06-23T17:41+0300
экономика
рынок
торги
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сша
дмитрий бабин
втб
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днем колеблется преимущественно в умеренном плюсе по отношению к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты остается в районе минимумов более чем за два года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.28 мск снижался на 2 копейки (-0,2%), до 10,88 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 10,84-10,89 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,48 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,213 против 7,183 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,13 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань в понедельник на Мосбирже немного снижается, оставаясь ниже уровня 10,9 рубля, что недалеко от обновленного 10 июня минимума с февраля 2023 года - 10,78 рубля. "Основными факторами укрепления рубля остаются высокая ключевая ставка и ограниченные возможности хранения валюты у крупных участников из-за санкционных ограничений. Поддерживающим курс рубля фактором является и резкий рост цен на нефть в последние две недели из-за ситуации на Ближнем Востоке", - комментирует Алексей Михеев из "ВТБ Мои инвестиции". Юаневая ставка денежного рынка не изменилась с пятницы и составляет 0,04% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.32 мск снижалась на 0,7%, до 75 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,1%, до 98,8 пункта. ПРОГНОЗЫ В целом пока сохраняется рыночное равновесие, когда среднедневной объем продажи инвалюты встречает примерно на одном ценовом уровне необходимый спрос, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Это обеспечивает стабильность валютных курсов. Пока не наблюдается признаков, что данный баланс начинает нарушаться, хотя потенциальные драйверы для этого есть. Поэтому, скорее всего, на этой неделе курс юаня на Мосбирже продолжит консолидироваться в месячном диапазоне 10,78–11,08 рубля", - добавляет он. Исходя из накопленной инфляции и торговых условий, курс рубля сейчас переукреплен примерно на 15%, то есть реальный эффективный обменный курс рубля сейчас слишком высокий, рассуждает Михеев из "ВТБ Мои инвестиции". "Это значит, что торговые условия для российских импортеров выгодные, а для экспортеров невыгодные. Такая ситуация должна сама по себе привести к росту импорта, сокращению экспорта, сократить предложение валюты на внутреннем рынке и ослабить рубль", - резюмирует он.
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рынок, торги, рф, сша, дмитрий бабин, втб, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, Торги, РФ, США, Дмитрий Бабин, ВТБ, "БКС Мир инвестиций"
17:41 23.06.2025
 
Юань торгуется в минусе против рубля на Московской бирже в начале недели

Курс юаня на Мосбирже остается в районе минимумов более чем за два года

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днем колеблется преимущественно в умеренном плюсе по отношению к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты остается в районе минимумов более чем за два года, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.28 мск снижался на 2 копейки (-0,2%), до 10,88 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 10,84-10,89 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,48 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,213 против 7,183 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,13 рубля.
РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ
Юань в понедельник на Мосбирже немного снижается, оставаясь ниже уровня 10,9 рубля, что недалеко от обновленного 10 июня минимума с февраля 2023 года - 10,78 рубля.
"Основными факторами укрепления рубля остаются высокая ключевая ставка и ограниченные возможности хранения валюты у крупных участников из-за санкционных ограничений. Поддерживающим курс рубля фактором является и резкий рост цен на нефть в последние две недели из-за ситуации на Ближнем Востоке", - комментирует Алексей Михеев из "ВТБ Мои инвестиции".
Юаневая ставка денежного рынка не изменилась с пятницы и составляет 0,04% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже.
Внешние рыночные факторы формируют негативный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.32 мск снижалась на 0,7%, до 75 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,1%, до 98,8 пункта.
ПРОГНОЗЫ
В целом пока сохраняется рыночное равновесие, когда среднедневной объем продажи инвалюты встречает примерно на одном ценовом уровне необходимый спрос, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Это обеспечивает стабильность валютных курсов. Пока не наблюдается признаков, что данный баланс начинает нарушаться, хотя потенциальные драйверы для этого есть. Поэтому, скорее всего, на этой неделе курс юаня на Мосбирже продолжит консолидироваться в месячном диапазоне 10,78–11,08 рубля", - добавляет он.
Исходя из накопленной инфляции и торговых условий, курс рубля сейчас переукреплен примерно на 15%, то есть реальный эффективный обменный курс рубля сейчас слишком высокий, рассуждает Михеев из "ВТБ Мои инвестиции".
"Это значит, что торговые условия для российских импортеров выгодные, а для экспортеров невыгодные. Такая ситуация должна сама по себе привести к росту импорта, сокращению экспорта, сократить предложение валюты на внутреннем рынке и ослабить рубль", - резюмирует он.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 24 июня
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