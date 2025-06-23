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Курс юаня к рублю умеренно снижается в первые часы торгов понедельника
Курс юаня к рублю умеренно снижается в первые часы торгов понедельника - 23.06.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю умеренно снижается в первые часы торгов понедельника
Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника демонстрирует умеренное снижение, следует из данных Московской биржи. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T11:53+0300
2025-06-23T11:53+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника демонстрирует умеренное снижение, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.48 мск снижается на 3 копейки, до 10,86 рубля. Поддержку рублю оказывает активная налоговая неделя - пик выплат приходится на 25 июня, что способствует росту предложения валюты со стороны экспортеров, рассказал Василий Гиря из GIS Mining. "На текущей неделе мы ждём сохранение курса рубля в диапазоне 10,5-11 рублей за юань. Во второй половине недели допускаем смещение курса к нижней границе этого диапазона, на фоне проведения аукционов ОФЗ (сохранение высокого спроса на рублёвые активы) и подготовки бизнеса к уплате налогов", - комментирует Денис Попов из ПСБ. Сегодня эксперт ожидает сохранение курса в районе 10,8-11 рублей за юань.
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рынок, торги, псб
Экономика, Рынок, Торги, ПСБ
Курс юаня к рублю умеренно снижается в первые часы торгов понедельника
Курс юаня на Мосбирже снижается до 10,86 рубля
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов понедельника демонстрирует умеренное снижение, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.48 мск снижается на 3 копейки, до 10,86 рубля.
Поддержку рублю оказывает активная налоговая неделя - пик выплат приходится на 25 июня, что способствует росту предложения валюты со стороны экспортеров, рассказал Василий Гиря из GIS Mining.
"На текущей неделе мы ждём сохранение курса рубля в диапазоне 10,5-11 рублей за юань. Во второй половине недели допускаем смещение курса к нижней границе этого диапазона, на фоне проведения аукционов ОФЗ (сохранение высокого спроса на рублёвые активы) и подготовки бизнеса к уплате налогов", - комментирует Денис Попов из ПСБ.
Сегодня эксперт ожидает сохранение курса в районе 10,8-11 рублей за юань.
Юань открыл торги в понедельник снижением